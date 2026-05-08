Detenido un instalador de gas no habilitado por la explosión que dejó 4 heridos en Ibiza

Ibiza, 8 may (EFE).- Un instalador de gas no habilitado ha sido detenido por la explosión del pasado 21 de abril en un bloque de viviendas de protección oficial de Ibiza que dejó cuatro personas heridas de gravedad.

El hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de lesiones y daños por imprudencia grave, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

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El detenido ha prestado declaración y ha quedado en libertad a la espera de lo que determine el juez responsable de la instrucción de la causa.

La investigación del siniestro ha determinado que la explosión se produjo por la presencia de gas acumulado en la zona inferior de la cocina a causa de la deficiente manipulación llevada a cabo el instalador no habilitado.

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La Policía Nacional señala que la instalación de gas existente en el edificio debía haber quedado sellada una vez que se instalaron los sistemas eléctricos con resistencias.

Son las principales conclusiones de la investigación coordinada entre los servicios de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Policía Judicial de la Policía Nacional junto con Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios.

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La explosión de la vivienda de este bloque ubicado en la calle Sant Vicent, del barrio de Can Cantó, dejó cuatro personas heridas, dos en estado crítico, y obligó a desalojar a unos 70 vecinos.

Dos de las personas heridas están evolucionando de forma positiva, mientras que otras dos siguen ingresadas en el hospital La Fe de Valencia.

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Otras cinco viviendas también se vieron afectadas por la explosión y sus habitantes no podrán regresar a sus casas al menos durante dos meses.

El edificio, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) se estaba sometiendo a obras de mejora entre las que incluía la sustitución de las conexiones de gas por sistemas eléctricos.EFE

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