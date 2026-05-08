Espana agencias

Detenido un instalador de gas no habilitado por la explosión que dejó 4 heridos en Ibiza

Guardar
Google icon

Ibiza, 8 may (EFE).- Un instalador de gas no habilitado ha sido detenido por la explosión del pasado 21 de abril en un bloque de viviendas de protección oficial de Ibiza que dejó cuatro personas heridas de gravedad.

El hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de lesiones y daños por imprudencia grave, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

PUBLICIDAD

El detenido ha prestado declaración y ha quedado en libertad a la espera de lo que determine el juez responsable de la instrucción de la causa.

La investigación del siniestro ha determinado que la explosión se produjo por la presencia de gas acumulado en la zona inferior de la cocina a causa de la deficiente manipulación llevada a cabo el instalador no habilitado.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional señala que la instalación de gas existente en el edificio debía haber quedado sellada una vez que se instalaron los sistemas eléctricos con resistencias.

Son las principales conclusiones de la investigación coordinada entre los servicios de Seguridad Ciudadana, Policía Científica y Policía Judicial de la Policía Nacional junto con Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios.

La explosión de la vivienda de este bloque ubicado en la calle Sant Vicent, del barrio de Can Cantó, dejó cuatro personas heridas, dos en estado crítico, y obligó a desalojar a unos 70 vecinos.

Dos de las personas heridas están evolucionando de forma positiva, mientras que otras dos siguen ingresadas en el hospital La Fe de Valencia.

Otras cinco viviendas también se vieron afectadas por la explosión y sus habitantes no podrán regresar a sus casas al menos durante dos meses.

El edificio, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) se estaba sometiendo a obras de mejora entre las que incluía la sustitución de las conexiones de gas por sistemas eléctricos.EFE

1011538

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido en Santa Pola (Alicante) por arrollar a un policía local y darse a la fuga

Infobae

Adif adjudica los contratos para proyectos de mejora de la red ferroviaria por 13 millones

Infobae

Pedraz prorroga de nuevo el secreto de las pesquisas a Leire Díez y a expresidente de Sepi

Infobae

Canarias pide máxima coordinación para repatriar pasajeros del Hondius antes del martes

Infobae

Robles agradece el valor del contingente militar español en Líbano antes de su relevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de una sefardí a obtener la nacionalidad española tras revocar la denegación administrativa

Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones que perseguían a una narcolancha en Huelva

Un grupo de atracadores retiene a varios rehenes en un banco alemán en Sinzig

España incauta más de 40.000 kilos de cocaína en dos operaciones: la mayor cantidad encontrada en un barco y casi 80 detenidos

ECONOMÍA

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Luis de Guindos (BCE) asegura que “no hay una burbuja de la IA” pero reconoce el riesgo de futuros ajustes de precios

Un empleado es despedido por conducir y correr durante su baja médica, pero es improcedente: moverse no está prohibido durante una incapacidad

Ni cancelaciones ni recargos a clientes: Iberia activa su plan para hacer frente al encarecimiento del queroseno y blindar las operaciones en verano

Multan a un campesino catalán por vender su fruta en la carretera: “Nos estamos volviendo más papistas que el Papa”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No hagas esto cuando fiches en el trabajo, te vas a quemar e irá a peor”

DEPORTES

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que asegura tener quince años

El Bournemouth aparta al español Alex Jiménez tras revelarse unos chats con una chica que asegura tener quince años

El Real Madrid busca al ‘topo’ que filtró las peleas para detener la crisis deportiva y reputacional: “Ha habido un gabinete de crisis como no se recuerda”

Jódar se hace mayor en Roma: se estrena con carácter y sufre para llevarse la victoria ante Borges

Los desorbitados sueldos de Valverde y Tchouaméni, las estrellas caídas del Real Madrid: serán suspendidos, vendidos o despedidos

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte