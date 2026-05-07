Artur Jorge destaca entrega de Cruzeiro para conseguir un punto "tan importante"

Santiago de Chile, 6 may (EFE).- El técnico del brasileño Cruzeiro, Artur Jorge, destacó este miércoles la entrega de su equipo empatar ante Universidad Católica (0-0) en Santiago, tras haber jugado casi todo el segundo tiempo con 10 jugadores en el duelo por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

"El equipo se comportó en la segunda mitad de una forma excepcional, con mucha entrega y voluntad para conseguir un punto tan importante, en un grupo tan equilibrado como este", dijo Artur Jorge en conferencia de prensa.

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El entrenador brasileño priorizó el resultado que lo mantiene igualado con siete puntos junto a Católica, y con el que sacaron un punto de diferencia sobre el Bocar Junior argentino con quien jugarán en la siguiente jornada.

"En cuanto al contexto del juego, cuando no podemos ganar tenemos que hacer todo para no perder", aseguró.

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El técnico comentó que tras la expulsión del ecuatoriano Keny Arroyo "fue todo más difícil" para que el equipo llegara al arco contrario, pero consideró que sus jugadores demostraron fuerza para intentar atacar y ganar el juego.

Sobre la expulsión, Artur Jorge reconoció que "fue una falta clarísima" de Arroyo sobre el volante Fernando Zuqui, pero consideró que la tarjeta roja fue "demasiado rigurosa". EFE

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