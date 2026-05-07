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Cuatro detenidos por cometer estafas manipulando fotos de los rostros de las víctimas

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Madrid, 7 may (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización que cometía estafas a través de la técnica conocida como 'face morphing', que consiste en manipular fotografías del rostro de las víctimas en documentos, en una operación que se ha saldado con cuatro detenidos en Madrid.

Los arrestados llevaban a cabo fraudes en el alquiler de inmuebles y vehículos usurpando los datos de las víctimas y sus fotografías, que manipulaban fusionando las imágenes de los rostros de las mismas con las de los estafadores para crear así nuevos documentos.

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En el último año han obtenido un beneficio cercano a los 60.000 euros además de las ventas de falsificaciones a terceros, informa la Policía Nacional.

La investigación comenzó en enero al tener conocimiento la Policía de varias estafas en el alquiler de viviendas cometidas mediante la utilización de documentos manipulados en los que aparecía la identidad de otra persona para el arrendamiento.

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Pagaban el primer mes y ya no volvían a abonar ninguna mensualidad y después realquilaban la vivienda como si fueran los propietarios y recibían los pagos íntegros mensuales.

Esta actividad la realizaban también en vehículos de leasing de tal forma que pagaban únicamente el primer mes por lo que eran denunciados por apropiación indebida.

La investigación policial inicialmente iba dirigida a la identidad que figuraba en el contrato, que nada tenía que ver con la del delincuente.

Los integrantes de la organización actuaban de forma coordinada y estructurados en tres escalones.

En el primero el líder coordinaba al resto y era el encargado de realizar las falsificaciones, de mostrar los pisos y abrir cuentas bancarias; en el segundo se encontraba su mujer, dedicada a ofertar los inmuebles y los vehículos en internet, y en el tercero los dos miembros que buscaban los automóviles alquilados.

No solo contaban como fuente económica con el importe que recibían de cada inquilino, que oscilaba entre los 1.500 y 1.800 euros mensuales, y de los alquileres de los vehículos sino que además aprovechaban su maquinaria de falsificación para elaborar documentos fraudulentos para terceros por los que cobraban 800 euros.

Los agentes registraron el domicilio de los líderes de la organización donde intervinieron un número importante de documentos falsos y otros reales, además de tarjetas de crédito de cuentas asociadas a identidades falsas, ordenadores y memorias en las que almacenaban muestras documentales.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores un delito de organización crimina, ocho de falsedad documental, nueve de estafa, cinco de usurpación de estado civil y tres de apropiación indebida.EFE

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EFE

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