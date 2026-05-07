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Loureiro publica 'Antes de que todo cambie', la historia de un magnicidio "casi imposible"

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Madrid, 7 may (EFE).- El nuevo thriller de Manel Loureiro (Pontevedra, 1975), 'Antes de que todo cambie' (Planeta), llega a las librerías con una pregunta como elemento central de la trama: ¿Qué pasaría si todos los presidentes de la Unión Europea fueran asesinados en un mismo golpe?.

En un encuentro con grupo de periodistas, Loureiro ha definido su nueva novela como "el mejor libro" que he escrito hasta el momento: "El día que presentas un libro siempre es un día especial, pero este es extraordinario, porque nunca antes he sido capaz de hacer algo así a nivel técnico y de ejecución de la trama".

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'Antes de que todo cambie' cuenta la historia de Samuel Hoyos, un hombre que, a punto de acabar con su vida meses después de que su hijo fuera asesinado, es asaltado por una banda que le ofrecen la información sobre los asesinos de sus hijos a cambio de que cumpla una misión: asesinar a todos los primeros ministros de la Unión Europea y a sus respectivos asesores.

"Un thriller es un género muy complejo en el que todo tiene que funcionar como una máquina, todo tiene que estar encajado a la perfección, cada acción tiene que generar una reacción, cada pregunta tiene que tener una respuesta y sobre todo, muchos momentos de tensión, y si yo he conseguido que el lector no suelte el libro, he hecho un buen trabajo", ha destacado.

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El protagonista de la historia, Sam, y la agente que va tras él, Julia, se ven envueltos en una trama de conspiración, venganza, pero sobre todo de redención.

Loureiro ha insistido en lo importante que es la redención en la trama de la novela: "Creo mucho en las infinitas oportunidades. Creo que equivocarse forma parte de la naturaleza humana. Perdonar y obtener la posibilidad de redención es una de las cosas más bonitas que te puede pasar, pero la redención tiene un sacrificio, vas a tener que renunciar a algo. Vas a tener que ser distinto a como eras antes".

Esta historia surgió de una fijación por parte del autor con los magnicidios, que "siempre han sido detonantes de grandes crisis". Tras analizarlos y estudiarlos descubrió que lo que quería era "contar el magnicidio más grande de la historia".

Pero además, esta idea surge también de esa “percepción social” según la cual, de acuerdo con Loureiro, 2sentimos que estamos al borde de que va a pasar algo, tenemos una sensación de que todas las estructuras están a punto de colapsar".

Este magnicidio que planea provocar la mayor desestabilización política jamás vista toma como escenario la Isla de A Toxa, en Pontevedra, siendo esta una nueva novela de Loureiro en la que la trama ocurre en Galicia.

"Es la siguiente etapa del viaje que realizo a través de mis libros por los territorios gallegos", ha apuntado.

Pero la pregunta que surge con esta historia es si es posible que se produzca un magnicidio como este en la actualidad. Loureiro, tras consultar con cuerpos de seguridad, ha descubierto que "ningún cerco de seguridad es perfectamente infranqueable, todo tiene debilidades".

"Igualmente, nunca he creído que el fuego se pueda apagar con más fuego. Creo que la desaparición violenta de cualquier gran diligente político provocaría más perjuicios que beneficios. Si yo estuviera en la piel de mi protagonista, escaparía y no lo haría", ha reflexionado el autor.

Con este libro, Loureiro pretende que el lector se quede con "una sensación de pérdida que te deja el haber terminado una gran historia", pero además de esto, el autor invita a la reflexión sobre el momento "histórico" que estamos viviendo.

"Quiero que (los lectores) tengan la sensación de que han visto de cerca las tripas de algo que estaban acostumbrados a ver desde fuera, un momento histórico del cual están formando parte aunque todavía no lo sepan", ha concluido. EFE

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EFE

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