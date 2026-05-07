Espana agencias

Localizan una serpiente viva en envío irregular a Navarra a través empresa de paquetería

Guardar
Google icon

Pamplona, 7 may (EFE).- La Guardia Civil investiga el envío irregular de una serpiente viva desde Málaga hasta Navarra a través de una empresa de paquetería no autorizada para el transporte de animales vivos.

Según ha informado la Benemérita, la actuación se desarrolló en fechas recientes en una empresa de mensajería de Berriozar, tras la detección del paquete por la UDAIFF (Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera) en el marco de sus labores de control.

PUBLICIDAD

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que en el interior del paquete viajaba un ejemplar macho de serpiente de la especie 'Heterodon nasicus', de aproximadamente 10 centímetros de longitud.

Según manifestaron los responsables de la empresa de transporte, desconocían por completo que el paquete contuviera un animal vivo, ya que el bulto había sido facturado sin declarar su verdadero contenido y la mercantil no estaba autorizada para este tipo de transporte.

PUBLICIDAD

La actuación permitió constatar que el envío se había realizado ocultando la naturaleza real de la mercancía, lo que impidió que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura, control y bienestar durante el trayecto. Por este motivo, los agentes levantaron acta y comunicaron los hechos a la autoridad competente.

En el transcurso de la investigación, los agentes recabaron toda la documentación relativa a la compra y cesión del reptil, así como el albarán de transporte. El ejemplar había sido remitido desde Málaga, y su recepción correspondía a un vecino de Pamplona.

La documentación incorporada al expediente reflejaba que se trataba de un ejemplar nacido en cautividad en septiembre de 2025. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La covid y Filomena cimentan la resiliencia hospitalaria en 'Una buena vida'

Infobae

Mónica García informó por teléfono a Clavijo de que el crucero atracaría en Tenerife

Infobae

Detenidos seis miembros de una banda itinerante que cometió más de 20 robos en viviendas

Infobae

Dos detenidos e incautados más de 800 kilos de hachís ocultos en latas de tomate en Málaga

Infobae

El Supremo estudiará el 13 de mayo la petición de Hazte Oír de suspender la regularización extraordinaria de migrantes

El Supremo estudiará el 13 de mayo la petición de Hazte Oír de suspender la regularización extraordinaria de migrantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

España inicia más viviendas, pero termina un 14,5% menos: el ‘boom’ de la construcción aún no llega al mercado

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

DEPORTES

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”