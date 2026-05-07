Ángel Martín: "Si seguimos enganchados al móvil, el mono nos adelantará pronto"

Lara Malvesí

Barcelona, 7 may (EFE).- El presentador y cómico Ángel Martín, que actuará este fin de semana ante cerca de seis mil personas en la doble parada que ha programado en Barcelona de su actual gira, ha dicho en una entrevista con EFE que "si los humanos seguimos enganchados al móvil el mono nos adelantará pronto".

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Los seguidores de su ciudad natal, Barcelona, están ya cerca de agotar sus dos citas en el Auditori Fòrum este 9 y 10 de mayo, con un espectáculo que lleva por título, precisamente, 'Somos monos', y que el humorista empezó a escribir cuando se dio cuenta de que tenía adicción a las pantallas.

"Tuve un día la sensación de que estábamos delegando todo el cerebro en la tecnología", ha explicado sobre el origen de este espectáculo.

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"Muchas veces, ponemos el GPS para ir a sitios donde ya sabemos ir o nos creemos más lo que dice Google sobre si una tienda está o no abierta ese día a esa hora que lo ven nuestros ojos", ha añadido Martín, quien percibió "la sensación de que desconfiamos de nosotros mismos" para darle un crédito superior a la tecnología.

En ese sentido, reflexiona que si seguimos usando el móvil para todo iremos "involucionando" como especie.

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La idea le vino cuando se dio cuenta de que él mismo estaba "enganchado" y sus registros de horas de uso del aparato llegaban "a las cinco o seis horas diarias".

"Y ahí es cuando empecé a escribir. Me voló la cabeza. Me asusté. La mayor parte de ese tiempo era haciendo 'scroll' en redes sociales. Podía pasar 15 minutos viendo videos de cómo se hace limonada con la mente en blanco", confiesa Martín, quien ahora ha conseguido mejorar sus hábitos de higiene digital.

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No es la primera vez que el cómico hace humor y reflexión pública de asuntos que afectan a la salud mental, como atestiguan sus dos últimos libros publicados, 'Detrás del ruido', en el que describe todo aquello que le ha servido y le sirve para mantenerse en pie y no volver a caer en el agujero en el que le sumió un brote psicótico en 2017, un episodio que contó anteriormente en 'Por si vuelven las voces'.

Pese a lo "serio" del tema, Martín deja claro que el público ante todo encontrará "mucha risa" en su espectáculo. "No es una charla TED, es humor y la gente se irá reída a casa", deja claro el cómico, quien tras las funciones en el Fòrum firmará ejemplares de sus libros para compensar la ausencia del último Sant Jordi.

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Martín ha contado que disfruta mucho con esta gira que le llevará por España y algunas capitales europeas y ha destacado que allá donde llevan el 'show', aunque vaya cambiando el público, "se genera una energía muy especial".

El cómico y presentador, que hace más de veinte años se dio a conocer por el gran público por sus monólogos en televisión y el programa 'Sé lo que hicisteis', ha reconocido que, a través de sus podcast e informativos de un minuto en Youtube, ha conseguido sumar a "mucha gente joven" a sus seguidores.

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"Creo que mucha gente joven empieza a estar harta de pantallas y empiezan a darse de cuenta de que vivir una experiencia como este monólogo de comedia en un teatro con centenares de personas, todos riendo con lo mismo, teniendo esa experiencia colectiva, es algo único", ha explicado.

El espectáculo 'Somos monos' aspira a repetir el éxito de su anterior propuesta, 'Punto para los locos', con el que marcó su mayor hito hasta la fecha, llenar dos veces el Movistar Arena (la primera vez en 2023 y la segunda, en 2024). EFE

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