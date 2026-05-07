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Solo Ceuta, Murcia y Castilla-La Mancha han ganado población española en el último año

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Madrid, 7 may (EFE).- Únicamente la ciudad autónoma de Ceuta y las comunidades de Murcia y Castilla-La Mancha han visto aumentar su población de nacionalidad española en los últimos 12 meses, mientras que esta cayó especialmente en el tercio noroeste peninsular.

Según la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el INE, con datos provisionales a 1 de abril, la población de nacionalidad española ha aumentado respecto al 1 de abril de 2025 un 0,21 % en Ceuta, un 0,17 % en Murcia y un 0,03 % en Castilla-La Mancha.

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En cambio, en Galicia ha disminuido un 0,58 %, en Asturias un 0,55 %, en Castilla y León y País Vasco un 0,51 % y en Extremadura un 0,40 %.

Por el contrario, la población de nacionalidad extranjera residente en España ha crecido en todos los territorios excepto en Melilla (-3,11 %), en mayor medida en Asturias (10,93 %) y Castilla-La Mancha (10,32 %).

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También ha aumentado con fuerza la población de nacionalidad extranjera respecto a abril de 2025 en Castilla-La Mancha (9,57 %), Extremadura (9,47 %), Aragón (8,41 %) y Galicia (8,22 %), mientras que solo ha crecido un 2,90 % en Canarias, un 3,16 % en Baleares, un 3,91 % en Madrid y un 4,47 % en Cataluña.

En conjunto, en un año la población con nacionalidad española ha caído en 87.808 personas y dos tercios de esa reducción se han producido en cuatro comunidades: Cataluña (-19.746), Galicia (13.903), Madrid (-12.774) y Castilla y León (-10.723).

A la vez, la población con otra nacionalidad ha aumentado en 547.270 personas en 12 meses y dos tercios de ese incremento se han producido en cinco comunidades: Comunidad Valenciana (100.841), Cataluña (92.288), Andalucía (73.039), Madrid (70.238) y Castilla-La Mancha (31.246).

El incremento de residentes con otras nacionalidades ha sido el responsable del aumento generalizado de la población en esos 12 meses, del que solo ha quedado fuera Melilla (-0,79 %).

El mayor alza se ha producido en la Comunidad Valenciana, un 1,84 %, seguida de Castilla-La Mancha (1,49 %), Aragón (1,35 %) y Murcia (1,24 %), las cuatro por encima de la media (0,93), muy cerca de la que ha estado Cataluña (0,89 %).

En el lado opuesto, la población solo ha subido en este período un 0,20 % en Extremadura, un 0,47 % en País Vasco y un 0,51 % en Galicia.

En cifras absolutas, la Comunidad Valenciana ha incrementado su población en un año en 100.482 habitantes, Cataluña en 72.542, Andalucía en 67.676, Madrid en 57.464 y Castilla-La Mancha en 31.721.

A 1 de abril de 2026, seis de cada diez residentes en España vivían en cuatro comunidades: 8.758.481 en Andalucía, 8.212.548 en Cataluña, 7.192.293 en Madrid y 5.549.539 en la Comunidad Valenciana. EFE

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