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El Gobierno tiene previsto hoy hasta siete reuniones a distintos niveles para el seguimiento del crucero

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El Gobierno tiene previsto hasta siete reuniones a distintos niveles a lo largo de la jornada para realizar el seguimiento del barco 'MV Hondius' con afectados por el brote de hantavirus, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

Según han informado desde el departamento presidido por Mónica García, durante la mañana está previsto una primera reunión de los Ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias; y una segunda a la que se unirá Política Territorial, en la que se compartirá información con las distintas Delegaciones de Gobierno.

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En el crucero viajaban 14 pasajeros españoles de seis comunidades autónomas: cinco de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El ministro Ángel Víctor Torres ya contactó este miércoles con los presidentes autonómicos que tienen ciudadanos en el barco.

También habrá un encuentro (11.00 horas) para abordar la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la evacuación aérea y repatriación del pasaje del crucero 'MV Hondius'. Para la evacuación de los pasajeros procedentes de países de la Unión Europea, se ofrecerá a cada Estado miembro que lleve a cabo la repatriación de sus nacionales. Si fuera necesario, por imposibilidad de algún Estado, la Comisión Europea se hará cargo del traslado del pasaje originario de estos países europeos.

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El Ministerio de Sanidad también tendrá otro encuentro a lo largo de la mañana con Interior y Asuntos Exteriores (12.30 horas), donde se abordará además la evacuación de los pasajeros procedentes de terceros países.

Por otra parte, habrá otra reunión a las 14.30 horas del Gobierno pero con el Comité de Seguridad Sanitaria (HSC, por sus siglas en inglés, 'Health Security Committee') y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión (UCPM) para la cooperación con la Unión Europea.

ENCUENTRO CON CLAVIJO

A las 12.00 horas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será recibido en el Ministerio de Sanidad con los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres, tras las críticas del primero en el traslado a Canarias del crucero con casos de hantavirus detectados.

Clavijo denunció que no tuvo información de la decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno español, que acordaron enviar a Canarias el barco 'MV Hondius', y pidió una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para garantizar la seguridad de los ciudadanos canarios.

También insistió en que sería más práctico que, "si se quiere proceder a la repatriación" de algunos ciudadanos del crucero, se hiciera directamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde, sin someterles a un "viacrucis" de tres días por el Atlántico hasta llegar a las Islas Canarias.

Habrá además un tercer encuentro este jueves que se sumará a los dos matinales, y en el que también participarán los Ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias a partir de las 19.00 horas.

AGENDA DE REUNIONES (07/05/26)

-- 09.00: Gobierno de España (Sanidad e Interior) con Gobierno de Canarias.

-- 09.30: Gobierno de España (Sanidad, Interior y Política Territorial), con Delegaciones de Gobierno.

-- 11.00: Mecanismo Europeo.

-- 12.00: Gobierno de España (ministra Sanidad y ministro Política Territorial), con presidente Canarias, Fernando Clavijo.

-- 12.30: Gobierno de España (seguimiento y coordinación, Sanidad, Interior y Asuntos Exteriores).

-- 14.00-15.30: Reunión del HSC y UCPM con los países miembros para la coordinación de la emergencia.

-- 19.00: Gobierno de España (Sanidad e Interior), con Gobierno de Canarias.

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