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Urtasun critica que PP y PSOE presuman de las medidas de Sumar en el gobierno

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 6 abr (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado este miércoles que el PP y el PSOE coinciden en este inicio de campaña de las elecciones andaluzas en que "ambos presumen de las medidas de Sumar en el Gobierno central" y ha pedido a los andaluces que en las próximas elecciones apoyen a Por Andalucía porque será "un voto a favor del derecho a la vivienda".

En declaraciones a los medios tras mantener en Jerez de la Frontera (Cádiz) un encuentro con el sector del flamenco, el ministro de Sumar ha subrayado que esta formación trabaja "de forma intensa" para volver a llevar al Congreso un decreto para prorrogar los contratos de alquiler y limitar la actualización a un 2 %, que fue tumbado hace una semana con los votos en contra del PP, Vox y Junts.

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"El señor Juanma Moreno Bonilla le falló a los andaluces. Los 25 diputados que tiene en el Congreso votaron en contra de la prórroga de alquileres y hoy hay más de 300.000 contratos que se pueden ver afectados en Andalucía con subidas de 200, 300 o 400 euros", ha afirmado.

Urtasun ha pedido que en las próximas elecciones andaluzas "haya un gran voto a favor del derecho a la vivienda" que "representa Por Andalucía" que es "la candidatura y la propuesta política del derecho a la vivienda".

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El ministro de Sumar ha subrayado que esta campaña electoral "está demostrando que hay una fuerza transformadora de gobierno" que encabeza Antonio Maíllo.

En ella, ha dicho, ha podido "constatar que hay algo que el señor Moreno Bonilla y el PSOE tienen en común, que ambos presumen de las medidas de Sumar y de Por Andalucía en el Gobierno central".

Se ha referido con ello a las valoraciones que han hecho sobre los datos del descenso del paro que se han hecho públicos esta semana "con ese récord de ocupación en Andalucía con más de 3,6 millones de personas trabajando" en la comunidad y en la creación de contratos estables, más del 40 %.

Por eso ha hecho un llamamiento a los andaluces y andaluzas "a permitir que todo lo que estamos haciendo en esta y en otras materias en el Gobierno de España lo podamos hacer en la Junta de Andalucía de la mano de Antonio Maíllo". EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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