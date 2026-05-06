La pareja del español detenido en Israel confía en su pronta liberación

Barcelona, 6 may (EFE).- Sally Issa, la pareja del activista español detenido en Israel Saïf Abukeshek, se ha mostrado este miércoles optimista respecto a su próxima puesta en libertad dado que "no tienen nada contra él, sólo acusaciones que no tienen sentido".

En declaraciones a EFE, ha explicado que los abogados de este ciudadano hispano-palestino han presentado otra apelación y hoy mismo está prevista una nueva audiencia sobre su caso.

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Preguntada por si es optimista, ha respondido afirmativamente y ha apuntado que "con el estado de Israel no hay garantías, pero tampoco tienen nada contra él, sólo acusaciones que no tienen sentido y que no tienen nada que ver con la misión humanitaria de la flotilla"· "No lo pueden retener más, tiene que salir pronto", ha considerado.

Sally Issa ha asegurado que "la situación en muy dura para mí y para los niños", en referencia a los tres hijos de la pareja.

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Respecto al estado de Saïf, ha señalado que, según la información que recibe del cónsul en Israel, el activista sigue en huelga de hambre y "no tiene acceso a agua potable, sólo un vaso al día".

Además, se encuentra en una celda de aislamiento fría y sometido a luz de gran intensidad "para no permitirle dormir", al igual que el otro activista detenido, el brasileño Thiago Ávila.

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Issa ha vuelto a llamar a la movilización de la sociedad para conseguir la liberación de los dos miembros de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel. EFE

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