La historia de una iraní que grabó con el móvil su maltrato inaugura el Docs Barcelona

Barcelona, 6 may (EFE).- El documental grabado con móvil sobre su propia historia de abusos por parte de su marido maltratador de la adolescente iraní Soraya Aklhaghi inaugura este 7 de mayo una nueva edición de Docs Barcelona, con un programa que incluye una sesentena de títulos, un tercio de ellos de producción catalana.

'A fox under a pink moon' documenta los intentos de la adolescente por escapar de Irán, donde vive con su marido maltratador, y reunirse con su madre en Austria, y está dirigido a distancia por el tío de la protagonista, el documentalista iraní Mehrdad Oskouei ('Starless dreams' y 'Sunless shadows').

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La joven, que se casó siendo una niña, grabó durante cinco años escenas de su vida y el resultado es un relato en primera persona de mujeres jóvenes sometidas a circunstancias sociales extremas, proporcionando una perspectiva inusual tanto de Irán como de la crisis migratoria, han explicado en la presentación del Docs los dos directores de la muestra, Maria Colomer y Èric Motjer.

Otro de los platos fuertes con entradas agotadas del Docs Barcelona, que se desarrollará en diversas salas de la ciudad hasta el 17 de mayo, es el documental estrenado en Sundance 'The history of concrete'.

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Se trata de una parodia con humor absurdo sobre el género realizado por el documentalista John Wilson y que gira en torno a un asunto tan mundano como el hormigón.

El cineasta estadounidense, que ya presentó en el Docs de 2024 su serie de culto 'How to with John Wilson', estrena en España dentro del festival esta última obra en una sesión especial en el Cine Aribau, con coloquio con el público.

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También vuelve a DocsBarcelona "una de las voces más singulares del cine documental contemporáneo", en palabras de los programadores del festival, el cineasta ruso Victor Kossakovsky, que presentará una interpretación cinematográfica y muda del mito de Sísifo, 'Trillion', la segunda entrega de su trilogía sobre la empatía que empezó con Gunda (2020).

Uno de los ejes del festival, ha explicado Motjer, es "la empatía", y por ello en la Sección Oficial se han seleccionado títulos que dialogan con ese concepto, desde 'The woman who poked the leopard', sobre la activista Stella Nyanzi en Uganda, o '80 angry journalists', que retrata a una redacción que busca hacer periodismo independiente en Hungría.

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Otra línea de la programación, que pasa por los 'retratos íntimos', incluye 'The beauty of errors', que aborda la relación entre un padre y su hijo en Finlandia, 'Barbara forever', en la que se reconstruye el legado de la cineasta Barbara Hammer, y 'Mailin', donde se explora la transmisión generacional a partir de una historia de infancia marcada por el abuso. EFE