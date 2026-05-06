La Guardia Civil lanza su II Plan de Igualdad para aumentar las mujeres en el cuerpo

Madrid, 6 may (EFE).- La Guardia Civil ha presentado este martes su II Plan de Igualdad, que tendrá vigencia hasta 2030, y que, además de aumentar la presencia de mujeres en el cuerpo, busca promover la conciliación e impulsar el liderazgo femenino.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, han sido los encargados de presentar este plan en la sede de la dirección general del instituto armado en Madrid.

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En su intervención en la presentación del plan, Marlaska ha subrayado que este plan forma parte de "la arquitectura estratégica de la Guardia Civil para los próximos años", y sitúa "la igualdad y la diversidad como palancas para la transformación institucional".

"Hoy la igualdad se ha consolidado como un valor estructural, irrenunciable e identitario de la Guardia Civil. Es la clave de bóveda de la estrategia de la institución, la pieza que ofrecemos para responder a una sociedad diversa e inclusiva, pero también compleja y exigente", ha indicado.

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El ministro, además, ha vaticinado que el cuerpo experimentará "una transformación profunda" en su estructura de mando en los próximos años con la incorporación de más mujeres: "No va a ser inmediata porque la carrera profesional en este cuerpo exige tiempo, antigüedad, formación y sucesivos procesos de selección, pero el flujo ya está activado", ha resumido.

El plan para 2030 se estructura alrededor de cuatro ejes: impulsar la presencia de mujeres en el cuerpo, fomentar la conciliación y la corresponsabilidad, la prevención y detección frente al acoso y la violencia y la integración de la igualdad en a toma de decisiones en toda la organización.

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Asimismo, el plan contempla la creación de un comité nacional de igualdad dentro de la Guardia Civil, presidido por la directora general, y que estará también formado por un comité técnico de asesoramiento formado por los responsables de todos los ámbitos del cuerpo.

Este comité elaborará y presentará cada año un informe sobre la ejecución del plan.

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La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha subrayado que el presente plan busca "consolidar los avances" alcanzados hasta ahora y "seguir trabajando para alcanzar la igualdad real" en el instituto armado.

"No se trata sólo de que la igualdad sea una cuestión de derechos humanos, que lo es, sino de un factor decisivo para nuestra cohesión interna", ha subrayado.

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A renglón seguido, ha apelado "a la mayoría de la institución", en referencia a los hombres: "La igualdad real es imposible sin vuestra implicación. Es una tarea y una obligación de todos para seguir construyendo una institución más diversa, justa e inclusiva".

La teniente coronel Verónica Guillén, jefa del área de Derechos Humanos de la Guardia Civil, ha explicado que "las políticas de igualdad no responden a un capricho puntual, sino que está plenamente integrado en toda la estrategia institucional" del cuerpo.

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En estos momentos, las mujeres representan el 11 % de la plantilla de la Guardia Civil, lo que ha significado un incremento del 60 % en seis años, ya que en el año 2019 este porcentaje se situaba en el 7,3 %.

Además, hay mujeres en todas las especialidades, excepto en el rango de general.

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En lo que respecta a la formación, el porcentaje de mujeres en la Academia de Baeza (Jaén) supera el 33 %; en la Academia General Militar de Zaragoza se sitúa en el 44,61 % y en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid) se ha pasado de un 23,48 % al 38,3 %. EFE