La escritora superventas Mercedes Ron cierra la saga 'Culpables': se lo debía a mis fans

Madrid, 6 may (EFE).- La escritora superventas Mercedes Ron publica 'Culpa vuestra' (Montena), un romance que pone fin a una saga que suma seis millones de lectores que son quienes la han impulsado a escribir este cuarto y último libro, y por ese estímulo, dice, a ellos les dedica el título: "son los culpables de mi regreso".

En una entrevista con EFE, Ron (Buenos Aires, 1993) afirma que este libro que continúa los tres tomos anteriores es "un regalo" para sus 'fans' que llevaban diez años demandando la continuidad del universo 'Culpables', éxito que se disparó al convertirse la trilogía ('Culpa mía', 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra') en un fenómeno audiovisual con la adaptación al cine por Prime Vídeo.

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"'Culpables' me ha dado todo lo que tengo a día de hoy", afirma la autora que alcanzó la popularidad gracias a la plataforma Wattpad donde comenzó a publicar su trilogía.

Ron asegura que 'Culpa vuestra' no tendrá continuidad ni intención, de momento, de convertirse en película.´

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La autora, que también publicó la bilogía 'Enfrentados' y la trilogía 'Dímelo', explica que sus libros cuentan con un público muy amplio, eminentemente femenino, que va de los 14 años a la treintena si bien, aclara, que sus títulos "se pueden leer a cualquier edad".

'Culpa vuestra' retoma la historia de amor de Nick y Noah, ya en una etapa de madurez y con un hijo pequeño, en un ambiente de lujo que se desarrolla en Los Ángeles (EE.UU.) y dónde las mansiones, las fiestas, los deportivos y las carreras ilegales se juntan con las relaciones tóxicas, el amor posesivo y los celos.

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Dice la escritora que no quería que este cuarto libro se leyese como capítulos extra de los anteriores, por lo que va más allá de lo que se entiende por literatura romántica y explora otros temas como la maternidad y la paternidad y la introspección psicológica hacia los fantasmas del pasado.

El libro también aborda la inseguridad, la presión mediática y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

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Considera la autora que esa evolución de los temas es lo que refuerza la conexión emocional con el público y consolida el impacto de la historia más allá del romance.

Ron afirma que sus personajes son muy intensos, pasan por muchos baches y acarrean traumas de la infancia, pero el mensaje que quiere trasladar es que "la relaciones hay que trabajarlas, todos somos culpables de algo y hay que saber pedir perdón".

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La autora revela que eligió ese escenario de 'alto standing' para la novela porque era su aspiración cuando empezó a publicar con 19 años, pero además porque ese ambiente le permitía abordar "asuntos divertidos como una gala, una fiesta salvaje o las carreras de coches clandestinas".

Este libro, como los otros, dice que habla de la culpa: "Todos cometemos errores y todos somos culpables de algo y lo importante es saber salir de ahí y mejorar".

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Ron afirma que escribe romances porque se identifica con ese género, si bien precisa que sus libros tienen un componente de acción que les hace diferentes frente a autores de novela romántica al uso.

Otro de sus géneros preferidos es la fantasía, que tiene pensado explorar, pero que percibe como más complejo: "son novelas que hay que trabajar muy bien".

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La escritora se muestra muy satisfecha de la "explosión" que provocó en redes el anuncio de 'Culpa vuestra'. Según desvela, la conversación se disparó en TikTok, donde se superaron los 51 millones de visualizaciones, lo que evidencia la expectación de la saga entre sus jóvenes fans. EFE

(foto)

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