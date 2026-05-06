Manuel Gavira, la apuesta de Vox por la continuidad y el arraigo territorial

Diego Tavero

Sevilla, 6 may (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, es una apuesta del partido de Santiago Abascal por la continuidad en primera línea del que ha sido portavoz parlamentario en esta legislatura y por el arraigo territorial.

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Gavira (Cádiz, 1969) ha ido perfilando su figura a lo largo de la actual legislatura con un argumento que no ha abandonado en ningún momento: el PP de Juanma Moreno "es lo mismo" que el PSOE, la versión andaluza del "PSOE azul" que Vox utiliza a nivel nacional.

El candidato de Vox es lo más alejado de la mediática Macarena Olona, quien lideró la candidatura de Vox en las elecciones andaluzas de 2022 y que fracasó en el intento de lograr la subida espectacular que esperaba y condicionar a un hipotético gobierno en minoría del PP, algo que espera hacer Gavira tras las elecciones del 17 de mayo.

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Este abogado, licenciado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y que ha ejercido la abogacía durante más de dos décadas, presume de estar "ligado a Andalucía" y se ha volcado en esta legislatura en los asuntos que afectan a la agricultura y la pesca, sectores con enorme peso en la comunidad andaluza.

Se afilió a Vox en 2014 y ha sido diputado en el Parlamento de Andalucía en las dos últimas legislaturas. Su elección como candidato a la Presidencia de la Junta parte de la idea de que Vox no quería "sorpresas” y ha apostado por una persona conocida en el territorio y con un trabajo parlamentario consolidado.

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Desde que en 2021 asumió la portavocía del grupo parlamentario tras la salida de Alejandro Hernández, Vox endureció el tono contra el Gobierno andaluz, algo que ha perdurado a lo largo de esta legislatura.

Al presidente de la Junta le ha afeado constantemente "ser lo mismo" que el PSOE por no aplicar los cambios que prometió, por "mantener" a los "enchufados" en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) en nómina en la Junta de Andalucía, o por no adoptar medidas en materia de inmigración diferentes a las del Gobierno de Pedro Sánchez.

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La historia de Manuel Gavira es también la de un superviviente y la de un soldado fiel a su partido porque esperó su oportunidad pese a la elección de Olona para encabezar la lista en 2022 y su trabajo en esta legislatura de mayoría absoluta del PP le ha llevado a ganarse la confianza de la dirección nacional.

Antes de Olona, en Vox se quedó atrás el juez en excedencia Francisco Serrano, candidato en las elecciones de 2018, en las que logró por primera vez que esta formación entrara en una Cámara autonómica, con 12 diputados, y pudo condicionar desde fuera el gobierno de PP y Ciudadanos, la primera legislatura de Juanma Moreno.

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La marcha de Serrano se produjo tras sus problemas judiciales, investigado por un presunto delito de malversación de fondos públicos por una subvención pública de 2,5 millones de euros que recibió del Gobierno central para poner en marcha una empresa en Huelva, por lo que el liderazgo lo asumió entonces Alejandro Hernández.

Gavira se define como “padre, esposo y hermano” en sus perfiles sociales y se muestra orgulloso de sus padres, José, panadero de profesión, y María de los Ángeles, ama de casa. Es el mayor de tres hermanos varones y seguidor del Cádiz Club de Fútbol. EFE

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