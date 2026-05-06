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Irán exige garantías de la FIFA para asistir al Mundial de fútbol en Estados Unidos

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Teherán, 6 may (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que la FIFA debe ofrecer garantías para la participación de la selección iraní en el Mundial en Estados Unidos de que no habrá “insultos” contra instituciones oficiales y militares iraníes.

“Debemos recibir de la FIFA las garantías necesarias para participar en esta competición, para que no se repitan incidentes similares a experiencias pasadas”, declaró Taj a periodistas a última hora del martes, según informó la agencia IRNA.

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El dirigente del fútbol iraní señaló que la presencia de su país en la Copa del Mundo depende de una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que podría tener lugar en Zúrich (Suiza) en las próximas semanas, y reclamó que el país anfitrión garantice “respeto absoluto” hacia la delegación iraní.

“No tendremos problema para asistir si no se produce ningún tipo de insulto, especialmente hacia las instituciones oficiales y militares del país”, sostuvo Taj en una aparente referencia a la Guardia Revolucionaria iraní, considerada organización terrorista por Estados Unidos.

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El presidente de la FFI dijo que, en caso de insultos, “se dará una respuesta proporcional” y “existe la posibilidad de que la selección regrese al país”.

Taj, exmiembro de la Guardia Revolucionaria, recordó además lo ocurrido en Canadá, país al que viajó a finales de abril para participar en el 76º Congreso de la FIFA, pero del que decidió volver a Irán tras sufrir “insultos” en Inmigración canadiense en Toronto.

Medios canadienses, sin embargo, habían reportado que Taj fue deportado por su antecedente como miembro del cuerpo militar de élite, designado como organización terrorista por Canadá en 2024.

La participación de Irán en el Mundial se mantiene en el calendario previsto, según la FIFA, aunque el acceso de delegaciones y personal vinculado al equipo continúa sujeto a las políticas migratorias de los países anfitriones: EE.UU., Canadá y México.

En el citado Congreso, Infantino confirmó que "Irán va a jugar en los Estados Unidos de América" por un motivo "sencillo": "Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Tenemos que recordar siempre que hay que ser positivos".

Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra, después de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, ahora paralizado por una tregua.

Recientemente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que no habrá problema para autorizar la entrada de los jugadores de la selección iraní, que jugarán sus partidos de la fase de grupos en Santa Clara (California) y Seattle, pero que no se permitirá el acceso al país de personal técnico de la federación de ese país que, según Washington, tiene lazos con la Guardia Revolucionaria.

Irán alcanzó el Mundial tras liderar el Grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y está encuadrada en el Grupo G con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. EFE

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EFE

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