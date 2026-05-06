Liberadas 18 mujeres explotadas sexualmente y detenidos 16 miembros de una red en Murcia

Murcia, 6 may (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han liberado a dieciocho mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización criminal asentada en la pedanía murciana de Zarandona, en una operación que se ha saldado con la detención de dieciséis personas, ha informado este cuerpo.

A los arrestados se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de drogas, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

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La investigación se inició en septiembre de 2025 tras detectar la policía un domicilio que funcionaba como prostíbulo bajo la apariencia de vivienda particular, regentado por un matrimonio.

Según las pesquisas, la red captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaño, ofreciéndoles falsas promesas laborales.

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Las indagaciones policiales permitieron constatar que varias víctimas fueron reclutadas en sus países de origen, financiando la organización su traslado a España.

Una vez en España, les imponían a las mujeres una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución. Las mujeres eran obligadas a trabajar de forma continuada, las 24 horas del día y los siete días de la semana; debían entregar la mitad de sus ingresos y tenían que pedir autorización para salir del inmueble.

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Además, vivían en condiciones de hacinamiento, en habitaciones compartidas y espacios reducidos, bajo vigilancia constante mediante cámaras.

En el registro domiciliario, los agentes intervinieron 24.290 euros en efectivo, diversas sustancias estupefacientes como cocaína, cocaína rosa y hachís, así como abundante documentación, once datáfonos, dispositivos electrónicos y tres vehículos.

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La operación contó con la colaboración de las Comisarías Provinciales de Madrid y de Barcelona, donde fueron detenidos dos de los investigados.

Los cuatro principales responsables han sido puestos a disposición judicial, mientras que el resto deberá comparecer cuando sea requerido.

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La Policía mantiene abierta la investigación para localizar a más posibles víctimas, que están siendo atendidas por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida. EFE