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El histórico Levante Femenino desciende por primera vez a Segunda División

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Valencia, 6 may (EFE).- El Levante Femenino consumó este miércoles su descenso a Segunda División, ahora llamada Primera RFEF, por primera vez en su historia, tras la derrota contra el Barcelona por 5-0 en el Estadio Johan Cruyff.

La entidad valenciana, un histórico del fútbol femenino español con cuatro Ligas, seis Copas de la Reina y dos Supercopas de España, se ha quedado sin opciones matemáticas de permanencia en Liga F al sumar su novena derrota consecutiva.

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El equipo de Andrés París debía empatar como mínimo en su visita al campeón de Liga F y finalista de la Liga de Campeones para seguir vivo en la lucha por la salvación a falta de tres jornadas para el final de competición, aunque, en ese escenario, debía ganar todo y esperar a los resultados de sus rivales.

El Levante es colista de Liga F con 8 puntos, a 10 de distancia del DUX Logroño que marca la permanencia y que, con nueve puntos por disputarse, ya es inalcanzable. EFE

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plm/nhp/apa

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