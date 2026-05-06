Temas del día de EFE España del jueves 7 de mayo de 2026

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid - El Gobierno ultima los preparativos técnicos y sanitarios y la coordinación entre administraciones para atender con total seguridad a los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus que llegarán el sábado a Canarias, desde donde los extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

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JUICIO KITCHEN

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San Fernando de Henares (Madrid) - El jefe de Procesos Selectivos de la Policía cuando Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, aprobó el examen de ingreso en el cuerpo, declara este jueves como testigo en la decimoséptima jornada del juicio por la operación Kitchen, que contará también con los testimonios de un funcionario de prisiones y varios policías que intervinieron en los registros.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Madrid - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparece este jueves ante el pleno del Congreso para abordar la crisis por la Flotilla Global Sumud interceptada por Israel con 175 activistas detenidos, una captura que el Gobierno considera ilegal y por la que sigue apresado en Tel Aviv un español de origen palestino acusado de terrorismo.

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PAPA ESPAÑA

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Madrid - Los obispos de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, las cuatro diócesis que visitará en junio Leon XIV, explican este jueves los detalles y preparativos de los actos que el pontífice protagonizará en cada uno de sus territorios.

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IGLESIA MIGRACIÓN

Madrid - El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y representantes de la iglesia ortodoxa y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) presentan el informe sobre la atención que cada una de las confesiones cristianas están realizando en materia de acogida, integración y promoción de las personas migrantes.

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ESCUELAS INFANTILES

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Madrid - Miles de profesionales de las escuelas infantiles públicas y privadas paran en toda España para reivindicar mejoras laborales y salarios dignos después de que en Madrid las educadoras de 0 a 3 años lleven casi un mes de huelga general y el Ministerio de Educación se haya comprometido a legislar para rebajar el número de bebés y niños en las aulas.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - El andalucismo, otrora patrimonio del extinto Partido Andalucista (PA), es un elemento transversal para todos los partidos con representación parlamentaria que concurren a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, desde la izquierda anticapitalista y andalucista de Adelante Andalucía hasta algunos "guiños" de Vox. Manu Moguer

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Málaga - Las principales candidaturas que concurren al 17M apuestan en sus carteles electorales por el color verde como elemento común, aunque con matices, y se diferencian entre quienes se inclinan por los personalismos y quienes se decantan por el peso del partido, según analizan para EFE expertos en Comunicación. Salvador Ruiz

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GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN

Valladolid - El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, propone a Alfonso Fernández Mañueco (PP) como candidato a su investidura como presidente de la Comunidad tras finalizar la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria.

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LUGO AYUNTAMIENTO

Lugo - La líder del PP en Lugo, Elena Candia, se convertirá este jueves salvo sorpresa en alcaldesa de la ciudad por una moción de censura apoyada por su partido y una exedilsocialista con la que buscan expulsar del gobierno al bipartito de PSdeG y BNG.

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ERIC CLAPTON

Madrid - Más de 20 años hacía que el autor de composiciones emblemáticas como 'Layla', 'Cocaine' o 'Tears in Heaven' no actuaba en España, una ausencia a la que este estadounidense de 81 años, con más de 60 años de carrera como una de las figuras más emblemáticas de la historia del rock y del blues, pondrá fin con una actuación en Madrid, en el primero de sus dos únicos conciertos en el país. Javier Herrero

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EXPOSICIÓN POP

Girona - Girona acoge hasta el 4 de julio una exposición dedicada al arte y la cultura pop, 'De Andy Warhol a Takashi Murakami: el lenguaje pop que no muere' con obras de artistas tan representativos de ese movimiento como el propio Warhol, Roy Liechtenstein o Robert Ranschenberg.

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TERESA HELBIG

Madrid - ‘Helbig Archive 96-26’ reúne en el Museo del Traje 30 años de la vida como diseñadora de Teresa Helbig, Premio Nacional de Moda 2023, autora de diseños de costura, con dedicación artesana, que han lucido desde la reina Letizia a Zendaya.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- VIGO ALCALDE.- El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, interviene en un desayuno informativo, presentado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón,. Hotel Mandarin Oriental Ritz, plaza de la Lealtad 5. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:45h.- Madrid.- CONGRESO PRENSA.- Reunión del Consejo consultivo de comunicación parlamentaria del Congreso de los Diputados Sala del Reloj. Congreso.

11:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Comparecencia ante el pleno del Congreso del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por la situación de la Flotilla Global Sumud. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Valladolid.- GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, recibe a la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, con el que finaliza la ronda de contactos para proponer candidato a la investidura. Despacho del presidente de las Cortes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Lugo.- LUGO AYUNTAMIENTO.- El Ayuntamiento de Lugo celebra el pleno en el que se debatirá la moción de censura registrada por el PP con el respaldo de la concejala no adscrita María Reigosa Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

12:00h.- València.- FRANCISCO CAMPS.- El expresident de la Generalitat Francisco Camps ofrece una rueda de prensa para "valorar distintas cuestiones relacionadas con el próximo Congreso Regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana" y presentar los resultados de una encuesta sobre la situación política de la Comunitat. Hotel Valencia Palace, Paseo de la Alameda, 32 (Texto)

13:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC). Congreso de los Diputados.

19:00h.- Madrid.- DÍA EUROPA.- Acto institucional del Senado conmemorativo de la Declaración de Schuman, que incluye un concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real. Antiguo Salón de Sesiones del Senado. (Texto)

ELECCIONES ANDALUCÍA

09:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, participa en el desayuno informativo del Foro Nueva Economía. Hotel Alfonso XIII. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Almería.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El secretario de Justicia del PSOE y ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, visita el Ayuntamiento de Vícar (Almería) y posteriormente atiende a los medios de comunicación en la Escuela Agraria de Vícar. Escuela Agraria de Vícar. ( Calle San Marcos, s/n)

13:00h.- Almuñécar (Granada).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en Almuñécar. Monumento a los Fenicios (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:30h.- Huelva.- POLÍTICA DEBATES.- AJE Huelva organiza un encuentro informal con Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Coworking La Nao – Calle Rascón, 2

13:30h.- Sevilla.- PARTIDOS POR ANDALUCÍA.- La Ministra de Juventud e Infancia Sira Rego, asiste a un acto de reparto de propaganda, con varias miembros de la Candidatura de Por Andalucía. Plaza Diputado Ramón Rueda – Pino Montano.

20:00h.- Roquetas de Mar (Almería).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura el acto de campaña de Roquetas de Mar. Plaza del Castillo de Santa Ana (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Cádiz.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Mitin de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, junto a la creadora de contenido en redes Carmen de Amores. Mercado de la Merced, Calle Compás del Convento, ROta. (Cádiz). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

08:45h.- Madrid.- ENERGÍA INDUSTRIA.- La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, con el apoyo de CEOE, celebra un briefing informativo para presentar el estudio Plan de Energía Eléctrica Asequible para la Industria Española. El informe se presentará formalmente a las 9:30 en un acto que abrirá el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. CEOE. C/ Diego de León, 50. (Texto)

09:30h.- Madrid.- MOVILIDAD ELÉCTRICA.- El Congreso celebra una jornada sobre el estado de la movilidad eléctrica en España, en la que intervendrá el presidente del Grupo Español para el Crecimiento. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica la coyuntura de la EPA en el sector turístico del primer trimestre de 2026.

10:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO. La Asociación Española de Residencias de Estudiantes (AREDE) organiza un encuentro informativo para analizar la situación actual del mercado. Sala de Conferencias de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (en la intersección entre la Av. de Juan de Herrera, 4 y la C. Paul Guinard).

10:30h.- Madrid.- SISTEMA FERROVIARIO.- El exsecretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, comparece en la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España del Senado para informar sobre su gestión en materia ferroviaria durante su mandato.

11:00h.- Madrid.- ENERGÍAS RENOVABLES.- El PP celebra en el Congreso la jornada 'Combustibles renovables: autonomía estratégica, competitividad industrial y descarbonización'.

11:10h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- MINISTRO INDUSTRIA.- El Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausura la décima edición de Advanced Factories. Fira de Barcelona

11:30h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- El portal Pisos.com organiza un encuentro informativo para analizar algunos de los temas de mayor actualidad del mercado inmobiliario. Plaza Manuel Gómez Moreno 2.

12:00h.- Tormaleo (Asturias).- MINA MIURA.- Los mineros de Mina Miura, en Tormaleo (Asturias), ponen fin a su encierro después de quince día para iniciar una marcha en seis etapas hasta la Junta General del Principado para exigir al nuevo propietario de la explotación el pago de las nóminas que se les adeudan desde hace un año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- MALTRATO ANIMAL.- Comienza el juicio por el presunto trato cruel a animales en el laboratorio Vivotecnia de Tres Cantos (Madrid), denunciado hace 5 años, con dos técnicos de la empresa acusados que se enfrentan a doce y once meses de cárcel Juzgado de lo Penal número 3. C/Julián Camarillo. (Texto)

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El alcalde de Utiel (Valencia), Ricardo Gabaldón, testifica ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 sobre las consecuencias de las inundaciones en el primer municipio donde llegaron, cuyo alcalde es el primero de los 26 citados a declarar en las próximas semanas. Juzgados. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- El juicio por el caso Kitchen continúa en a Audiencia Nacional con al declaración de varios testigos ente ellos policías que intervinieron en el registro del domicilio de Sergio Ríos, exchófer del extesorero del PP Luis Bárcenas Audiencia Nacional. C/ Mar Meditarráneo esq C/Límite. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Alicante.- AGRESIÓN SEXUAL.- Juicio al expresidente de Les Corts Valencianes y de la Diputación de Alicante, el popular Julio de España, por un delito de agresión sexual y dos de trato degradante a dos pacientes cuando ejercía de médico especialista en el aparato digestivo en una clínica privada. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con declaraciones de testigos , el juicio con jurado a un hombre para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel al acusarle de asesinar a su pareja, arrastrándola con su coche.

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con la declaración de los padres de la víctima, el juicio con jurado a un militar para el que la Fiscalía pide 21 años de cárcel por asesinar a su esposa en Madrid en noviembre de 2023.

13:00h.- Santa Úrsula (Tenerife).- VIOLENCIA MACHISTA.- El Ayuntamiento de Santa Úrsula convoca un minuto de silencio tras el asesinato de una mujer de 57 años, presuntamente a manos de su expareja. Ayuntamiento.

13:30h.- Madrid.- DEFENSA REVISTA.- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, asiste a la presentación de la nueva revista jurídica de Defensa, Seguridad y Espacio. Campus Postgrado de la Carlos III, Ronda de Toledo, 1.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICA POBLACIÓN.- El INE publica la Estadística Continua de Población con datos provisionales a 1 de abril de 2026 por comunidades y provincias. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Santander.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- Se celebra el Congreso Nacional de FP en Santander, que inaugura la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga. Palacio de Festivales. (Texto) (Foto)

09:30h.- Barcelona.- PAPA ESPAÑA.- El arzobispado de Barcelona y la Junta Constructora de la Sagrada Familia ofrecen más detalles de la visita de dos días del papa a Cataluña. Sagrada Familia (Texto)

09:30h.- Madrid.- IGLESIA MIGRACIÓN.- La Mesa de Diálogo Interconfesional de España presenta el Informe sobre la atención de las Iglesias a las personas migrantes. C/Añastro, 1. (Texto)

09:30h.- Madrid.- RIESGOS JUVENTUD.- Jornada organizada por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) 'Cuando la identidad se convierte en conflicto: claves para intervenir en adolescencia'. Aula Magna. Centro de Excelencia Metrodora FP-Cámara. C/ Pedro Salinas, 11.

10:00h.- Barcelona.- INVESTIGACIÓN ICTUS.- El Clínic-IDIBAPS presenta los resultados de un nuevo estudio sobre el tratamiento del ictus isquémico grave Hospital Clínic Barcelona, C/ Villarroel 170. Escalera 9, planta 3. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- DELITOS ODIO.- II Foro sobre prevención, monitoreo y lucha contra el antisemitismo en entornos digitales. Centro Sefarad-Israel. C/Mayor, 69 .

11:00h.- Madrid.- SALUD ADICCIONES.- Proyecto Hombre presenta la campaña 'Salud mental y adicciones: Hay Proyecto', una iniciativa que busca visibilizar la estrecha relación entre los problemas de salud mental y las conductas adictivas. CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36

11:00h.- Madrid.- SOCIEDAD DESIGUALDAD.- La Fundación Alternativas presenta el VII Informe de la Desigualdad en España. Consejo Económico y Social de España. Calle de las Huertas, 73

11:00h.- Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- Las educadoras de 0 a 3 años y los sindicatos protestan ante la patronal para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales, a las 11 de la mañana, y se concentran en la puerta del Sol, a las 18:00 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Pamplona.- CRUZ ROJA.- La reina visita el centro de atención integral a personas mayores Espacio Activo con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja C/ Aralar, 2. Pamplona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- CÁNCER MADRID.- La ministra de Sanidad, Mónica García (a las 13 horas en Paseo del Prado, 18), la consejera de Sanidad, Fátima Matute (a las 17 horas en Puerta del Sol, 7), y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (a las 11.30 horas en plaza de Cibeles, 1), participan en la cuestación de la Asociación Española Contra el Cáncer. (Texto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PAPA ESPAÑA.- El obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo auxiliar de la Diócesis, Cristóbal Déniz, exponen en rueda de prensa los detalles de la visita del papa León XIV a Gran Canaria el 11 de junio. Obispado de Canarias (plaza de Santa Ana, 12). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- La Laguna (Tenerife).- PAPA ESPAÑA.- El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, da a conocer los detalles de la visita del papa León XIV a la isla el 12 de junio. Seminario.

12:30h.- Pamplona.- CRUZ ROJA.- Acto central del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con entrega de las Medallas de Oro 2026 y presidido por la reina Letizia. Museo Universidad de Navarra (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Madrid.- BEBÉS ROBADOS.- Conferencia 'Bebés robados: memoria, justicia y reparación', a solicitud de la diputada de Podemos Ione Belarra. Congreso.

17:30h.- Madrid.- POLÍTICA COLOQUIO.- El periodista Daniel Kersffeld participa en un coloquio 'América Latina en la era Trump', a solicitud de Sumar. Congreso.

19:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- La Archidiócesis de Madrid presenta los actos previstos en Madrid durante la visita del papa León XIV. Calle de Bailén, 8. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- FARRUQUITO DOCUMENTAL.- El bailaor Farruquito, perteneciente a una de las sagas más antiguas del flamenco, presenta 'Serás Farruquito', un documental dirigido por Santi Aguado, que recorre la trayectoria de Jan Manuel Fernández Montoya. Cine Paz. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- CHLOE DALTON.- La escritora y asesora política Chloe Dalon presenta su libro 'La liebre y yo', un libro que se convirtió en un best-seller internacional. Libros del Asteroide (C/ Santaló 11). (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Carolina África, escribe, dirige e interpreta 'Una buena vida' un montaje que muestra la relación triangular entre tres personajes con nada en común, conviviendo en la habitación de un hospital. Teatro Valle-Inclán. (Texto)

11:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La dramaturga Lucía Miranda estrena 'Las últimas', la que llama su obra más personal sobre el colonialismo y la relación entre España y Filipinas. Teatro Valle-Inclán. (Texto)

11:30h.- Granada.- CULTURA EXPOSICIÓN.- Inauguración de la exposición ‘Fuego Fatuo. Los vestidos de Teresa Berganza’, que hace un recorrido por el repertorio de la reconocida mezzosoprano y por los trajes que lució en cada recital. Sala Zaida de Acera del Darro. (Foto)

12:00h.- Madrid.- TERESA HELBIG.- ‘Helbig Archive 96-26’ reúne en el Museo del Traje 30 años de la vida como diseñadora de Teresa Helbig. Museo del Traje. (Texto)

17:00h.- Rincón de la Victoria (Málaga).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el acto de presentación del mural 'La Desbandá' en el Instituto de Educación Secundaria Ben Al Jatib de La Cala del Moral (Málaga). Calle Sorolla, 38. La Cala del Moral. (Texto) (Foto)

17:30h.-Cáceres.- WOMAD CÁCERES.- Arranca el XXXIII festival WOMAD Cáceres, que se celebrará hasta el 10 de mayo y que reunirá a 21 grupos procedentes de 14 países como Brasil, Palestina, EEUU y Nigeria, con el nigeriano Seun Kuti como cabeza de cartel. Plaza Mayor.

18:00h.- Girona.- EXPOSICIÓN POP.- Exposición sobre el movimiento pop con obras entre otros de Andy Warhol. Casa Cultura. Hospital, 6. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- SOROGOYEN CONDECORACIÓN.- Ceremonia de imposición de la condecoracion de las Artes y las letras en grado de Caballero a Rodrigo Sorogoyen por la embajadora francesa en España. Serrano 124.

21:00h.- Madrid.- ERIC CLAPTON.- Concierto de Eric Clapton como parte de su actual gira europea, el primero en España antes de recalar en Barcelona el 10 de mayo. Movistar Arena. (Texto)

Sevilla - PREMIO NOVELA.- Concesión del XXXI Premio de Novela Fernando Lara 2026, al que se han presentado 1.003 novelas originales e inéditas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

slp/jls

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