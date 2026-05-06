Personalidades políticas y familiares despiden a Garaikoetxea en el funeral en Pamplona

Pamplona, 6 may (EFE).- Familiares y personalidades políticas como el lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han despedido este miércoles en Pamplona al exlehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido el pasado lunes a los 87 años, en el funeral celebrado en la iglesia parroquial de San Francisco Javier, en la capital navarra.

La misa, de unos 45 minutos, ha contado también con la presencia de los exlehendakaris Iñigo Urkullu y Juan José Ibarretxe, así como de los expresidentes de Navarra Uxue Barkos y Juan Cruz.

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También han asistido consejeros del actual Gobierno Vasco, como Bingen Zupiria y Mikel Jauregi, y del de Navarra, como Javier Remírez y Ana Ollo.

Además, han estado presentes el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull; el presidente del PNV, Aitor Esteban; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; y la parlamentaria navarra de EH Bildu Laura Aznal.

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Durante el funeral, el sacerdote ha recordado momentos de la vida de Garaikoetxea, como sus estudios en los Escolapios, y se ha dirigido en varias ocasiones a la viuda, Sagrario Mina.

Uno de los hijos, Iban Garaikoetxea, ha leído un discurso en el que ha agradecido "todas las muestras de cariño y condolencias, las recibidas personalmente y por todo tipo de medios".

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También ha manifestado el agradecimiento de la familia a Chivite y Pradales "a quien una vez más tenemos que agradecer todos los actos celebrados". Se ha dirigido, igualmente, a Urkullu, Ibarretxe y Asiron, así como "al resto de autoridades presentes".

Ha querido agradecer "a los distintos medios, ensalzando la figura política de nuestro aita sin que sea necesario añadir más elogios, aunque se agradezca, especialmente en estos tiempos de constante bronca, que todos ellos hayan sido tan positivos".

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"Agradecer el auxilio del personal que le intentó mantener entre nosotros hasta su último aliento, así como a todo el personal sanitario que en momentos tan dramáticos nos dio un trato exquisito", ha manifestado.

Ha asegurado que sus tres hijos "no pueden estar más agradecidos" a su padre "por los valores y principios de toda índole que junto a nuestra madre nos ha inculcado hasta su último día para ser mejores personas".

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Otro hijo del exlehendakari fallecido, Mikel Garaikoetxea, y dos de sus nietos, Unai y Ander, también han pronunciado discursos sobre la figura de Carlos Garaikoetxea. EFE

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