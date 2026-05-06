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Gavira (Vox) llama "estúpida" a la portavoz del PSOE Montse Mínguez

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 6 may (EFE).- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha llamado "estúpida" este miércoles a la portavoz de la Ejecutiva del PSOE Montse Mínguez después de que haya afirmado que "Andalucía se levantará del sofá" para votar en las elecciones del 17 de mayo.

Montse Mínguez escribió ayer en un mensaje en la red social X que estaba convencida de que el día de las elecciones andaluzas "Andalucía se levantará del sofá", unas palabras que han sido criticadas este miércoles en distintos actos de campaña.

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"A la estúpida esa le decimos que los andaluces ya estamos de pie y que ni Sánchez ni Montero tienen nada que hacer en Andalucía. A los andaluces no se nos ofende y por eso a esa diputada la vamos a mandar al mismísimo carajo", ha expresado durante su intervención en Jerez de la Frontera (Cádiz) en un acto de campaña con motivo de las elecciones andaluzas.

También ha añadido que la candidata socialista sea María Jesús Montero es un "insulto" y un "desprecio" por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los andaluces.

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Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha calificado como "niñas de la curva" a diputadas de Podemos y como "corruptos asquerosos", "traidores" y "canallas" a los políticos socialistas, ha normalizado que los jóvenes "no aprecien la democracia" y se "fijen en modelos autoritarios".

"¿Cómo van a creer en una democracia que les ha robado el futuro, que los ha dejado sin trabajo, sin vivienda y que les condena a irse de su país? Lo increíble es que estén pacíficamente. Es para hacerles un monumento a los chavales porque podían reaccionar de otra manera", ha aseverado.

Además, ha criticado que el Gobierno central permita que el crucero afectado por hantavirus atraque en Canarias.

En clave regional ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de convertirse en un "cómplice simpático" de Sánchez.

"No quiere ruidos y rechaza que a veces nos pongamos un poco bruscos y se nos caliente la boca. Pero tranquilidad, no. Las cosas de la gente no pueden esperar. El presidente de la Junta de Andalucía tiene el deber de oponerse a la regularización masiva", ha expresado. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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