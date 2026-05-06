Maíllo sitúa a Por Andalucía como garantía de la izquierda "transformadora" como en España

Sevilla, 6 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado este miércoles que su formación es la única garantía de una izquierda "transformadora" que ponga en marcha las reformas estructurales necesarias para recuperar los servicios públicos, igual que ha ocurrido en el Gobierno de España.

Durante un acto electoral en la localidad cordobesa de Montilla para los comicios del 17M Maíllo ha subrayado que ese día está en juego el cambio de gobierno en la comunidad y que existen "muchos intereses estructurales" para que Por Andalucía no llegue al Ejecutivo regional.

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"¿Alguien se cree que el PSOE solo habría subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 500 euros, reconocido al Estado palestino o bloqueado el uso de las bases de Morón y Rota para la guerra?", se ha preguntado el también coordinador federal de IU, que ha añadido que son "la garantía de la transformación".

Para Maíllo el interés incluye además que haya una izquierda "troceada y tibia", algo que ha rechazado para pedir una izquierda "unida, con un proyecto unitario que sume y abrace a todo el que se quiera unir".

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Tras advertir que "una izquierda troceada no sirve para nada y una izquierda tibia no vale para reformar", ha pedido: "que nadie me cuente que solos somos más fuertes, porque no me salen las cuentas ni hay cuentos".

El candidato ha sostenido que las elecciones autonómicas son "el inicio de la recuperación de un gobierno de izquierdas para Andalucía y la ratificación de un gobierno progresista y de izquierdas en España" y ha pedido a los trabajadores que sean conscientes "de lo que hay en juego".

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"Si uno vota al PP o a Vox va en contra de sus intereses como trabajadores", ha sentenciado Maíllo, para quien "después de ocho años ya se sabe lo que hace el PP y la gente que quiere recuperar la sanidad pública y que se garantice la educación gratuita no pueden votar ni a ellos ni a Vox".

Ha defendido al contrario la "coherencia y disposición a mejorar la vida de la gente" de Por Andalucía.

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"Nunca caímos en los cantos de sirena de las modas de los conciertos privados en la sanidad o la educación. Nos dijeron que estábamos pasados de moda, hemos resistido y ahora celebramos que se suban a nuestra ola", ha argumentado.

El líder de IU ha advertido que la abstención "favorece que la derecha siga" y que el PP "tiene dos objetivos: gobernar solo, y si no, gobernar con Vox, porque si hace falta el lunes 18 estarán hablando" y ha apostado por "cambia el guion que ya tienen escrito" y "dar la sorpresa" en las urnas. EFE

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