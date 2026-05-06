Espana agencias

Koldo acusa al PP de ofrecerle "mentir" para "no entrar en la cárcel" y critica a ministros por darle "de lado"

Guardar
Google icon
Imagen 4WVSP6LOPVAE3AAMD5J4YJQB4U

El exasesor ministerial Koldo García ha utilizado su derecho a la última palabra en el Tribunal Supremo y ha acusado al abogado del PP --que lidera la acusación popular-- de "colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles", para poder "no entrar en la cárcel". Además, ha criticado que pese a que ha ayudado "en todo lo que ha podido" a actuales ministros, le han dejado "de lado".

"A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir", ha señalado Koldo este miércoles, para añadir que "no" ha aceptado "un solo euro" del empresario acusado, Víctor de Aldama.

PUBLICIDAD

En esta línea, ha lamentado no tener los dispositivos que se les han incautado porque "podría explicar la verdad": "Les podría explicar a todos ustedes creo que la verdad, y la verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel".

Koldo ha acusado a Aldama de estar viviendo "a costa de todos" por haberle "metido a la cárcel" a él y al exministro de Transportes José Luis Ábalos con "mentiras".

PUBLICIDAD

"No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva, me he matado a trabajar. Y eso lo sabe el señor Aldama. La cuestión está en que él eligió el camino fácil", ha manifestado.

Entre las mentiras que ha calificado ha mencionado haber hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con ministros del Gobierno como Ángel Víctor Torres --"un grandísimo político y una gran persona"--, Félix Bolaños o la extitular de Hacienda María Jesús Montero.

En ese momento, ha abierto un inciso para explicar que "a todos ellos, cuando no eran ministros, cuando no eran gente relevante de España", les ayudó "en todo" lo que ha "podido". "Pero claro, ahora hay que dejarme de lado, igual que han dejado de lado al señor Ábalos", ha remachado.

Google icon

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El avión con pacientes de hantavirus espera en Canarias otra aeronave tras fallo eléctrico

Infobae

La Policía indica a sus agentes medidas de prevención al hantavirus, cuyo riesgo es "bajo"

Infobae

El rey recibe a los jefes de las armadas europeas que participan en un foro en Madrid

Infobae

Jueves, 7 de mayo de 2026

Infobae

Carreño, eliminado del Masters 1.000 de Roma tras perder contra el chileno Tabilo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

La Eurocámara alerta del “deterioro institucional” en España por la polarización política, el uso de decretos ley y la falta de independencia judicial

Los Mossos advierten del nuevo método para robar coches: solo necesitan un cúter, una Dremel y un multímetro

El Gobierno canario planta cara a Moncloa: cuestiona la decisión del Ejecutivo de Sánchez de que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias

Marlaska explica por qué la OMS elige a España para la gestión del crucero del hantavirus: “Tienen las capacidades técnicas necesarias”

ECONOMÍA

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

Juan Goñi, arquitecto: “El cobre ha subido un 44% este año. Ahora cuesta 14 euros el kilo”

La terraza sube el precio de los pisos hasta en 131.300 €: “Los compradores buscan espacio exterior y están dispuestos a pagarlo”

“La seguridad alimentaria en Europa está en peligro”: el campo pide a Bruselas reducir las exigencias ambientales para importar el fertilizante necesario

La gasolina en España sube a los 1,551 euros, su precio más alto en tres semanas pese a la rebaja fiscal del Gobierno

Los agricultores registran pérdidas de 350 euros por hectárea en una campaña “ruinosa” de arroz y maíz por el sobrecoste de la guerra en Irán

DEPORTES

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”

La suspensión de Gerard Piqué por su última polémica con los árbitros: seis partidos de sanción y una inhabilitación de dos meses

Almeida entra en la polémica sobre la eliminación del Atlético: “No han querido que estuviese en la final de la Champions”

La confesión del exjugador del Celta Pape Cheikh: “Mi mejor amigo me drogó y me hizo firmar un poder general. Con eso compró dos locales y un coche muy caro”