Koldo acusa al PP de ofrecerle "mentir" para "no entrar en la cárcel" y critica a ministros por darle "de lado"

El exasesor ministerial Koldo García ha utilizado su derecho a la última palabra en el Tribunal Supremo y ha acusado al abogado del PP --que lidera la acusación popular-- de "colaborar, mintiendo y engañando a todos los españoles", para poder "no entrar en la cárcel". Además, ha criticado que pese a que ha ayudado "en todo lo que ha podido" a actuales ministros, le han dejado "de lado".

"A mí también me ofreció el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir", ha señalado Koldo este miércoles, para añadir que "no" ha aceptado "un solo euro" del empresario acusado, Víctor de Aldama.

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En esta línea, ha lamentado no tener los dispositivos que se les han incautado porque "podría explicar la verdad": "Les podría explicar a todos ustedes creo que la verdad, y la verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel".

Koldo ha acusado a Aldama de estar viviendo "a costa de todos" por haberle "metido a la cárcel" a él y al exministro de Transportes José Luis Ábalos con "mentiras".

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"No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva, me he matado a trabajar. Y eso lo sabe el señor Aldama. La cuestión está en que él eligió el camino fácil", ha manifestado.

Entre las mentiras que ha calificado ha mencionado haber hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con ministros del Gobierno como Ángel Víctor Torres --"un grandísimo político y una gran persona"--, Félix Bolaños o la extitular de Hacienda María Jesús Montero.

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En ese momento, ha abierto un inciso para explicar que "a todos ellos, cuando no eran ministros, cuando no eran gente relevante de España", les ayudó "en todo" lo que ha "podido". "Pero claro, ahora hay que dejarme de lado, igual que han dejado de lado al señor Ábalos", ha remachado.