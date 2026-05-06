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Detenido en Santander un hombre que detuvo ilegalmente a su vecina y la maniató

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Santander, 6 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Santander a un hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal de su vecina, a la que obligó por la fuerza a entrar en su vivienda, donde permaneció varías horas con las manos atadas.

La Policía informa en un comunicado de que el detenido pasó a disposición judicial y que se decretó su ingreso en prisión.

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Los hechos ocurrieron en la tarde del día 1 de mayo, cuando la joven mujer se disponía a salir a la calle.

Al bajar la escalera del inmueble, se encontró con un vecino que vive en el piso inferior al suyo, quien la abordó preguntándola por temas banales y también le pidió que entrase a ver su domicilio, a lo que la mujer se negó.

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En ese momento, según explica la Policía, el vecino la agarró fuertemente por el cuello, "dejándola prácticamente sin respiración", y la introdujo por la fuerza en el domicilio, además de amenazarla para que dejase de gritar y maniatarla.

A medida que avanzaba el tiempo, la mujer logró ganarse la confianza del detenido y consiguió que le ofreciera la posibilidad de salir a la calle a dar un paseo por la playa, de modo que al llegar al portal aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda.

Gracias a la colaboración ciudadana pudo ser auxiliada, ya que se encontró a una mujer que, al verla tan asustada y pidiendo ayuda a gritos, llamó inmediatamente a la Policía Nacional.

Una vez personados los agentes en el lugar, se entrevistaron con la mujer que les narró que había sido privada de libertad por un vecino que vive en el piso inferior al suyo, donde la mantuvo durante dos horas y media aproximadamente.

Los policías pudieron observar que la mujer presentaba en sus muñecas y cuello signos compatibles con la fuerza causada por el hombre durante el tiempo de su cautiverio.

Los agentes se desplazaron al domicilio donde habían ocurrido los hechos y allí localizaron al presunto autor, "que en ningún momento negó nada de lo ocurrido".

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de detención ilegal y fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Concluido el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial y fue decretado su ingreso en prisión. EFE

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EFE

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