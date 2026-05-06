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El festival canario Animayo calificará para los 'Annie Awards', los Óscar de la animación

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 may (EFE).- El festival grancanario de cine de animación, Animayo, también podrá calificar desde este año para los 'Annie Awards', conocidos como los Óscar de la animación, según ha celebrado este miércoles su director, Damián Perea, en la jornada inaugural de su 21 edición.

El también productor de este festival -que concita ya a un numeroso público internacional, lo que ha obligado a habilitar hasta cuatro sedes donde se suceden las charlas, clases magistrales, exposiciones y talleres- ha admitido que "este es el año más grande", en referencia a que esta 21 edición supera a la anterior.

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"Ha crecido exponencialmente, por tres, este festival, cuyo invitado especial este año será Tony Bancroft, el director de 'Mulan', que ha trabajado para 'La bella y la bestia' y para las grandes películas de Disney", ha revelado Perea.

También ha destacado la presencia de Alan Bodner, el director de arte de 'El Gigante de Hierro', quien trabajó para los Hollywood Tunes, y que hará en Animayo una 'premier' mundial de una exposición sobre su trabajo.

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Perea ha celebrado poder contar en esta 21 edición con "grandes productoras" como The Blue Studios, que visita el festival por primera vez, o Frame Store.

El jurado del certamen lo conforman Tony Bancroft, como presidente, Alan Bodner, Brooke Keesling, Arslan Elver, el supervisor de efectos visuales de 'Proyecto Hail Mary', cuya adaptación al cine está en cartel en la actualidad, además de Sarah McDonald y la española Elena Najar.

El director y productor de Animayo ha recalcado que este es uno de los siete festivales del mundo que puede calificar para los Annie, el segundo de Europa y el único de España, como ya lo hacía con anterioridad para los Óscars y los Goya.

Perea ha celebrado que a Animayo acudan cada año como público jóvenes que están estudiando animación y audiovisuales para poder interactuar con los profesionales que se dan cita en él. EFE

(foto)

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EFE

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