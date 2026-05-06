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Cuatro detenidos por las malas condiciones de un criadero de perros en Gijón

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(actualiza la noticia NA3085 con más detenciones y más información)

Gijón, 6 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro responsables de un criadero de perros clausurado recientemente por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en el concejo de Gijón (Asturias) tras detectar diversas irregularidades y animales en mal estado de salud y cuidado.

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Tras una operación desarrollada el pasado mes de abril que llevó al traslado de 347 perros al albergue de animales de Gijón y a otras entidades asturianas de protección por sus malas condiciones, la Guardia Civil ha informado este miércoles de la detención de cuatro personas a las que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y delito continuado contra los animales,

Los hechos se remontan al pasado 13 de abril, cuando la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de Asturias y la Fiscalía de Medio Ambiente recibieron una denuncia de la representante de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa de la Comunidad de Madrid (FAPAM).

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En ella se ponía de manifiesto que, desde enero de 2024, se venía produciendo "de forma sistemática maltrato animal" en dos centros de cría de animales caninos situados en Gijón (Asturias) y Don Benito (Badajoz) por la existencia de diversas enfermedades, la falta de atención veterinaria y la elevada mortandad por nacimiento con deformidades.

Ante la "gravedad" de los hechos, la Guardia Civil realizó una primera inspección el 14 de abril, a la que siguieron otras dos en las que se decidió el traslado de 347 perros, entre adultos y crías, a distintos centros de animales por las condiciones "pésimas" en las que se encontraban.

Los reconocimientos veterinarios realizados permitieron detectar una zoonosis entre varios de los perros que se encontraban en el criadero.

Según se comprobó, era frecuente que los perros presentaran abundante suciedad, cerumen acumulado, periodontitis, halitosis marcada, irregularidades como tejidos inflamados, e infecciones intestinales que podrían llegar a transmitirse a los humanos.

En una de estas inspecciones se llegó a localizar en una instalación dedicada al lavado restos orgánicos correspondientes a un tumor extirpado a un animal.

La petición de colaboración realizada a la Guardia Civil de Badajoz para que se llevara a cabo de forma paralela otra inspección en instalaciones del mismo criador en la localidad de Don Benito arrojó resultado negativo al no encontrarse operativo en la actualidad. EFE

mgg/gv/cc

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EFE

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