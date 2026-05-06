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Edil de ERC de la flotilla anterior culpa a comunidad internacional de no frenar a Israel

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Madrid, 6 may (EFE).- El concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para ratificar la denuncia contra Israel por "crímenes de guerra y lesa humanidad" y ha acusado a la comunidad internacional de no frenar al Gobierno de Benjamín Netanyahu: "Lo hace porque puede hacerlo".

Coronas, en declaraciones a los medios tras comparecer ante la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha relatado cómo fue el trato recibido por las autoridades israelíes una vez que fue interceptada la anterior flotilla con destino a Gaza, en octubre pasado, en la que viajaban, entre otros, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que declaró ayer ante la fiscal.

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Revivirlo otra vez "remueve cosas", ha señalado el concejal, que ha asegurado que no descansarán hasta que "los genocidas" del Ejecutivo israelí sean condenados por crímenes contra la humanidad y por todas las violaciones flagrantes que están cometiendo.

Según ha contado a Delgado, no sufrió prácticamente malos tratos por parte del Ejército israelí pero sí maltrato psicológico, que "no es lo que se espera de un Estado democrático" porque, ha explicado, fueron sometidos a incomunicación, falta de higiene, aislamiento, en definitiva "un trato pensado para minar la moral de los que custodian".

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Confía en que esta denuncia llegue "a algún lugar" si bien sabe que cuando se trata de un asunto de justicia internacional, los procesos "ni son rápidos ni inmediatos".

También se ha referido a la situación en la que se encuentran los dos activistas, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel la semana pasada en la nueva flotilla Global Sumud que detuvo y a quienes ayer se les prorrogó otros seis días la detención.

En su opinión, si Israel sigue en esta dinámica de violar derechos es porque puede hacerlo, porque la comunidad internacional no pone sobre la mesa lo que tendría que poner: "sanciones y decisiones más contundentes" contra un Estado que se permite vulnerar la legislación internacional sin ningún tipo de consecuencia.

El concejal barcelonés, que ha declarado este miércoles junto a otros tres compañeros de la misma flotilla, ha estado acompañado por la diputada de los republicanos catalanes en el Congreso Pilar Valluguer, y el portavoz del partido, Isaac Albert. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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