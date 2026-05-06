Azcón, sobre el 25 aniversario del asesinato de Giménez Abad: "Murió por defender la libertad de todos y la democracia"

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha recordado este miércoles al que fuera senador y presidente de los 'populares' en la comunidad autónoma, Manuel Giménez Abad, cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. "Murió por defender la libertad de todos y la democracia", ha expresado.

Azcón ha incidido, en declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas, donde esta tarde participa en el Debate sobre el Fondo para los Planes de Colaboración Nacional y Regional, sus programas y el Reglamento sobre el marco de rendimiento en el Pleno del Comité de las Regiones, en que es "importantísimo" que recordemos "cómo y por qué" asesinaron a Giménez Abad.

PUBLICIDAD

Ha rememorado que el 6 de mayo de 2001, cuando el terrorista de ETA Mikel Carrera Sarobe, le disparó a bocajarro, Manuel Giménez Abad "era el presidente del Partido Popular de Aragón y fue asesinado por defender la libertad, los derechos de todos". Jorge Azcón ha destacado que estos hechos se produjeron hace 25 años, lo que significa que "no hace tantos años que ETA mataba a los defensores de la democracia para querer imponernos un proyecto totalitario. No lo podemos olvidar".

"La vida de Manuel Giménez Abad, la vida del que fue presidente del Partido Popular en Aragón, por desgracia, ya no podemos disfrutarla, ya no puede estar con nosotros, pero sí que tenemos que seguir honrando su recuerdo y defendiendo sus ideas.

PUBLICIDAD

Por último, ha subrayado que "no murió por nada, murió por defender la libertad de todos, murió por defender la democracia y es de justicia que le recordemos y honremos su causa".