LaLiga y La Vuelta Femenina se suman al 40 aniversario de España en la UE

Redacción deportes, 05 may (EFE).- LaLiga y La Vuelta Ciclista Femenina son dos de las competiciones deportivas que se suman a la Semana de Europa, que se celebra del 4 al 10 de mayo, con distintas acciones en competiciones deportivas por el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea y la defensa de los valores europeos.

La Oficina del Parlamento Europeo en España, la Representación de la Comisión Europea en España y el Consejo Superior de Deportes han impulsado esta iniciativa con motivo del Día de Europa, que se conmemora el 9 de mayo.

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El fútbol español participará con brazaletes de la Unión Europea que portarán los capitanes de Primera y Segunda División en las jornadas 35 y 39, respectivamente, mientras que las retransmisiones incorporarán la bandera europea junto a los marcadores.

La Vuelta Ciclista Femenina entregará un jersey conmemorativo en la salida de la penúltima etapa en Gijón a la corredora que mejor represente los valores europeos durante la competición.

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Federaciones deportivas de distintas disciplinas se han unido con actividades en competiciones como la Copa de la Reina de balonmano en San Sebastián, torneos de kayak polo, tiro con arco y pruebas de automovilismo y orientación en varios puntos del país.

Los deportistas del Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes en Madrid también participarán en estas acciones, en una edición que coincide con el aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea el 1 de enero de 1986.EFE

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