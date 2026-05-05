Espana agencias

El sorprendente Rivadavia busca los octavos de Libertadores ante el necesitado Fluminense

Guardar

Buenos Aires, 5 may (EFE).- El Independiente Rivadavia de Argentina, la sorpresa de la actual edición de la Copa Libertadores, buscará clasificarse a los octavos de final este miércoles ante el Fluminense de Brasil, último en el grupo C, en un partido de la cuarta jornada de la fase de grupos del torneo continental.

El encuentro tendrá como escenario el estadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Mendoza, comenzará a las 21.30 hora local (00.30 del jueves GMT) y será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

PUBLICIDAD

El Rivadavia es la sensación del fútbol argentino en 2026 al ser el único equipo de su país con puntaje perfecto en Libertadores, finalizar primero en la etapa clasificatoria del torneo local y no conceder una derrota en los últimos diez partidos.

Con diez triunfos, cuatro empates y apenas dos caídas en el grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional argentina, la 'Lepra' clasificó a octavos de final, en la continuidad de una gran etapa que se sostiene desde que a finales de 2025 obtuvo la Copa Argentina, su primer título local.

PUBLICIDAD

Por la Libertadores, el equipo de Alfredo Berti fue de menor a mayor: ganó por la mínima en el debut como local ante Bolívar de Bolivia, dio el golpe de escena en Río de Janeiro con un histórico 1-2 al 'Flu', y goleó 4-1 a Deportivo La Guaira de Venezuela.

El gran momento del conjunto mendocino tiene como protagonistas al colombiano Sebastián Villa, Alex Arce (seis goles entre Apertura y Copa) y Fabrizio Sartori (siete entre ambas competiciones), un trío que explica buena parte de los festejos de la temporada.

Si Rivadavia gana, se asegurará al menos el segundo puesto del grupo, lo que implica un pasaje a octavos de final.

Fluminense necesita reaccionar desde este mismo miércoles por la noche en su visita a Mendoza si aspira a seguir con vida en la competición e incluso llegar al tercer puesto que lo deposite en dieciséisavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo campeón de la Libertadores en 2023 pugna en el torneo Brasileirao por mantenerse en carrera, al ocupar el tercer lugar con 26 puntos producto de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas.

John Kennedy, la principal figura del equipo del argentino Luis Zubeldía, suma seis goles en el torneo local, pero el problema capital para Fluminense es la falta de gol en la Copa: apenas ha marcado una vez en tres partidos (Alex Arana en la derrota ante Rivadavia).

Antes del inicio de esta cuarta fecha del grupo C, Independiente Rivadavia lidera con nueve puntos y es seguido por Bolívar con cuatro, Deportivo La Guaira con dos y Fluminense con uno. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La gastronomía regenerativa, más allá de la sostenibilidad

Infobae

Los sindicatos rechazan una oferta de empleo público que ven insuficiente

Infobae

La familia de Esther López cambia de abogado cuando el caso está pendiente de señalamiento

Infobae

El juez envía a prisión al detenido por matar a una mujer con arma blanca en Esplugues

Infobae

Unos 200.000 inmigrantes han solicitado hasta ahora regularizar su situación en España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

ECONOMÍA

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

Qué es el abandono de familia: tipos, consecuencias legales y qué hacer si lo sufres

El Tribunal de Cuentas desvela que el Gobierno desvió 2.389 millones de fondos europeos para pagar pensiones

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

DEPORTES

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal