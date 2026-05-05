El REBI Cuenca ata la continuidad de Manuel Lima para la próxima temporada

Cuenca, 5 may (EFE). El REBI Cuenca ha atado la continuidad del jugador portugués Manuel Lima para la próxima temporada, después de ejecutar el año adicional que figuraba en el contrato del jugador, según informó este martes.

De este modo, el central seguirá al menos una campaña más a las órdenes del técnico Lidio Jiménez.

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El jugador se ha convertido en una de las piezas más destacadas del REBI Cuenca gracias a su rendimiento ofensivo y su calidad técnica. En la presente temporada acumula 106 goles, siendo uno de los referentes del equipo en ataque.

Con esta continuidad, el club avanza en la configuración de la plantilla para el próximo curso, en la que ya están confirmados jugadores como Tonicher, Arguillas, Aldini, Moscariello, Álvaro Martín, Nacho Pizarro, Sergio Antúnez, Perbela, Vinicius, Barceló, Fede Pizarro y Tavares.

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La renovación de Lima supone un paso importante para mantener la base del equipo con vistas a la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano español. EFE

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