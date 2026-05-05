El juez pregunta a la ONU antes de decidir si investiga una denuncia contra Netanyahu

Madrid, 5 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado consultar a la Secretaría General de las Naciones Unidas antes de decidir si investiga una denuncia interpuesta contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la retención de un casco azul español en el Líbano el pasado 7 de abril.

El magistrado ha dictado una providencia en la que acuerda preguntar si la ONU, en el marco de la misión UNIFIL, tuvo conocimiento formal de lo que denunció el partido Iustitia Europa, si los hechos fueron comunicados a las autoridades israelíes "por los canales institucionales correspondientes" y si se ha abierto una investigación por parte de Israel o por la propia organización.

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La providencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, ordena librar comunicación desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con el órgano competente de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Para el impulsor de la denuncia, el abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, la decisión del magistrado supone "un paso valiente y necesario" ante "uno de los incidentes más graves sufridos por las tropas españolas en el exterior y sienta un precedente fundamental en la defensa jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales".

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La denuncia, que pide investigar presuntos crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones, se dirige contra el primer Ministro de Israel, Bejamín Netanyaju, como máxima autoridad de la cadena de mando política y militar, y contra Herzi Halevi en su condición de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y superior jerárquico de las unidades implicadas.

También se denuncia al comandante del comando norte de las IDF, como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano al ocurrir los hechos, y a "cuantos otros militares y autores materiales".

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Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril de 2026 en el sur del Líbano, donde un soldado español de la misión de paz de la ONU fue retenido por el ejército israelí, que interceptó su convoy. Luego fue liberado.

El mismo magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazó el pasado mes de octubre, archivándola, una querella presentada contra Netanyahu y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, en junio de 2025.

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Ese auto del juez, que se apoyó en el informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia, consideró que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y se remitió a su persecución en la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya está siendo investigado Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad. EFE