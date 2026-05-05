Espana agencias

El juez pregunta a la ONU antes de decidir si investiga una denuncia contra Netanyahu

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado consultar a la Secretaría General de las Naciones Unidas antes de decidir si investiga una denuncia interpuesta contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la retención de un casco azul español en el Líbano el pasado 7 de abril.

El magistrado ha dictado una providencia en la que acuerda preguntar si la ONU, en el marco de la misión UNIFIL, tuvo conocimiento formal de lo que denunció el partido Iustitia Europa, si los hechos fueron comunicados a las autoridades israelíes "por los canales institucionales correspondientes" y si se ha abierto una investigación por parte de Israel o por la propia organización.

PUBLICIDAD

La providencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, ordena librar comunicación desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con el órgano competente de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Para el impulsor de la denuncia, el abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, la decisión del magistrado supone "un paso valiente y necesario" ante "uno de los incidentes más graves sufridos por las tropas españolas en el exterior y sienta un precedente fundamental en la defensa jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales".

PUBLICIDAD

La denuncia, que pide investigar presuntos crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones, se dirige contra el primer Ministro de Israel, Bejamín Netanyaju, como máxima autoridad de la cadena de mando política y militar, y contra Herzi Halevi en su condición de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y superior jerárquico de las unidades implicadas.

También se denuncia al comandante del comando norte de las IDF, como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano al ocurrir los hechos, y a "cuantos otros militares y autores materiales".

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril de 2026 en el sur del Líbano, donde un soldado español de la misión de paz de la ONU fue retenido por el ejército israelí, que interceptó su convoy. Luego fue liberado.

El mismo magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazó el pasado mes de octubre, archivándola, una querella presentada contra Netanyahu y varios altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje de la embarcación Madleen, integrada en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, en junio de 2025.

Ese auto del juez, que se apoyó en el informe de la Fiscalía contrario a la admisión de la denuncia, consideró que los hechos no son competencia de la Audiencia Nacional por la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y se remitió a su persecución en la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya está siendo investigado Netanyahu por presuntos crímenes de lesa humanidad. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo endurece el control de clausulas de renuncia de productos financieros

Infobae

La Eurocámara también verá si retira la inmunidad a Alvise por caso de financiación ilegal

Infobae

Pere Navarro, sobre la baliza V-16: "Todos son ventajas, deberíamos estar orgullosos"

Infobae

El móvil del supuesto asesino de un médico en su casa de Roquetas revela hasta 14 contactos con su presunto cómplice

El móvil del supuesto asesino de un médico en su casa de Roquetas revela hasta 14 contactos con su presunto cómplice

AFE destaca como un paso firme hacia la igualdad la inclusión de la Liga F en la quiniela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

Ecologistas acusan a PP y Vox de “pelotazo urbanístico” en plena sierra de Madrid por un plan de viviendas en un paraje de alto valor ecológico con robles y fresnos

El Supremo anula la multa a un militar que no acudió a las pruebas para ascender en el cuerpo de Ingenieros: la sanción fue comunicada diez días tarde

ECONOMÍA

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

DEPORTES

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano