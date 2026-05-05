Espana agencias

El juez aplaza sin fecha las declaraciones de tres directivos de una gasística investigados en el 'caso Montoro'

Guardar
Imagen HR3NDFYLWFEW5ALFOQFPZQVG6M

El juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' ha aplazado sin fecha las declaraciones de tres directivos de la gasística Air Liquide, investigados en la causa de presuntos favores fiscales a empresas de ese sector que eran clientes del despacho Equipo Económico.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Rubén Rus suspende las testificales de Patrick Emmanuel Marcel, Teresa Rasero y Jorge Pedrazuela, directivos de la sociedad, previstas para este viernes.

PUBLICIDAD

"Quedando pendiente nuevo señalamiento una vez se tengan los medios necesarios para llevar a cabo las mismas", indica la providencia.

El juez investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

PUBLICIDAD

En la supuesta trama están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.

En un auto, el juez apuntaba que Equipo Económico habría podido ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos "en menoscabo del sector público".

Las pesquisas "ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores", según la resolución.

La semana pasada, el juez también suspendió las declaraciones como investigados de Rubén Folgado, director técnico de Messer, y Karl Hauck, director general de la misma empresa, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. Se trata de los primeros citados a declarar desde que se levantó el año pasado el secreto de sumario.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cadáver hallado en el Ebro es el de Pablo Cebolla, desaparecido en Zaragoza en febrero

Infobae

El juez cita al responsable de La Malagueta, donde un toro mató al extorero Ricardo Ortiz

Infobae

Simón cree "necesario" llegar a un acuerdo para firmar el Tratado de Pandemias de la OMS

Infobae

Detenido un aficionado del Everton por insultos racistas contra Semenyo

Infobae

Rescatado un senderista de 90 años a 50 metros de la cima del Peñón d'Ifach de Calpe

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

Giorgia Meloni denuncia la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial en las que aparece en ropa interior

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

ECONOMÍA

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

Crece la brecha entre el campo y el supermercado: la carne de cerdo se vende un 431% más cara que lo que reciben los ganaderos

Francia urge al G7 a romper el “casi monopolio” de China en tierras raras: “Es necesario que podamos contar los unos con los otros”

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

El embalse de Ourense que aspira a ser la mayor megabatería de España para almacenar energía de las renovables

La guerra de Oriente Medio obliga a Bruselas a buscar nuevas rutas para el comercio con Asia: Armenia será el nexo entre la UE y China

DEPORTES

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Lamine Yamal, objetivo Mundial: el jugador muestra su trabajo de recuperación en el gimnasio en medio de la polémica de Mbappé

Al Real Madrid se le escapa otra estrella: Teresa Abelleira no renovará tras seis años en el club

Los tenistas amenazan con no jugar los Grand Slams y Roland Garros: piden más dinero en los premios

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”