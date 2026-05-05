El juez aplaza sin fecha las declaraciones de tres directivos de una gasística investigados en el 'caso Montoro'

El juez de Tarragona que investiga el 'caso Montoro' ha aplazado sin fecha las declaraciones de tres directivos de la gasística Air Liquide, investigados en la causa de presuntos favores fiscales a empresas de ese sector que eran clientes del despacho Equipo Económico.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Rubén Rus suspende las testificales de Patrick Emmanuel Marcel, Teresa Rasero y Jorge Pedrazuela, directivos de la sociedad, previstas para este viernes.

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"Quedando pendiente nuevo señalamiento una vez se tengan los medios necesarios para llevar a cabo las mismas", indica la providencia.

El juez investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en 2008.

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En la supuesta trama están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.

En un auto, el juez apuntaba que Equipo Económico habría podido ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos "en menoscabo del sector público".

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Las pesquisas "ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores", según la resolución.

La semana pasada, el juez también suspendió las declaraciones como investigados de Rubén Folgado, director técnico de Messer, y Karl Hauck, director general de la misma empresa, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. Se trata de los primeros citados a declarar desde que se levantó el año pasado el secreto de sumario.

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