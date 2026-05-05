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El acusado del asesinato de Esplugues ya fue detenido en Burgos en 2022 por lanzar piedras

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Barcelona, 5 may (EFE).- El hombre acusado de matar a una mujer con una arma blanca en una calle de Esplugues de Llobregat (Barcelona) el pasado sábado ya fue detenido por la Policía Local de Burgos en 2022 tras atrincherarse en el castillo de la localidad y lanzar piedras a agentes y viandantes.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2022 y los agentes tuvieron que intervenir hasta en cuatro ocasiones por estar el hombre alterando gravemente el orden público, ha avanzado este martes 'El Periódico' y han confirmado a EFE fuentes próximas al caso.

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El hombre generó altercados durante la tarde en un local de actividad religiosa en la capital burgalesa, huyó de un comedor social al que le habían acompañado los agentes y apareció más tarde totalmente desnudo en la carretera que dirige a la fortaleza del Castillo de Burgos, donde arremetió contra los vehículos que circulaban.

La Policía Local, que siguió los hechos alertada por los avisos que hacían al teléfono de emergencias 112 los vecinos, acudió al lugar pero el hombre volvió a huir, y no fue hasta horas más tarde que el vigilante de seguridad del castillo les informó de que el hombre había escalado a una de las torres de la fortaleza, atrincherándose allí, haciendo acopio de piedras y lanzándolas a cualquiera que se acercase.

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Hasta allí se personaron varias dotaciones de Policía Local, que comprobaron que el hombre estaba encaramado a un lugar inaccesible, al que solo se podía acceder escalando, y que, en un momento dado, mientras profería arengas religiosas, comenzó a lanzar piedras a los agentes.

El hombre, que en aquel momento tenía 33 años, fue detenido como presunto autor de una alteración grave del orden público, amenazas, desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

Según 'El Periódico', el acusado no tiene más antecedentes en España, país al que llegó en 2007, ni tampoco consta que hubiera protagonizado hasta este sábado ningún incidente en Cataluña, donde se instaló después de estar viviendo un tiempo en Almería.

Este martes, un juez ha acordado enviar a prisión preventiva y sin fianza al hombre, acusado de matar a una mujer en Esplugues y de atacar a otras personas antes de ser detenido por los Mossos d’Esquadra.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juzgado de instrucción número 3 de Esplugues atribuye al detenido, que en su comparecencia ante el juez este martes únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado, los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños.

La consellera de Interior, Núria Parlon, aseguró ayer que el hombre detenido es una persona que estaba "alterada" y con "probablemente" algún tipo de problemática "que no tiene nada que ver con el yihadismo", ya que "probablemente estaba bajo una situación de desequilibrio emocional y que incluso podría ser algún tipo de brote". EFE

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EFE

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