Espana agencias

El 26,2 % de la población en España cuenta con un seguro privado de salud

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- Un total de 12,8 millones de españoles cuentan con un seguro privado de salud, el 26,2 % de la población, -cifra en la que se incluyen los mutualistas- lo que supone un 1,7 % más que el año anterior y es la Comunidad de Madrid la que está a la cabeza (37,3 %), seguida de Cataluña (31 %) y Baleares (30,1%).

Estos son datos del informe 'Observatorio del sector sanitario privado 2026', que hace una radiografía de este sector y que elabora la Fundación IDIS -Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad-, con la que EFE tiene un acuerdo para la distribución de contenidos informativos.

PUBLICIDAD

El gasto sanitario privado anual suma 37.048 millones de euros, lo que supone el 26,8 % del gasto total y el 2,47 % de PIB, mientras que el sociosanitario privado es de 7.955 millones (el 0,53 % del PIB).

El gasto sanitario total en España en relación al PIB es del 9,2 %, situándose por debajo de la media de los países de la OCDE, que está en 10,1.

PUBLICIDAD

Según el informe, que ha presentado la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, de los 12,8 millones de asegurados, 1,59 millones son mutualistas, lo que significa que un 71 % de ellos opta por la sanidad privada.

Excluyendo a los mutualistas, las aseguradoras gastan en cada uno de los 11.245.838 beneficiarios restantes que optan por la privada un total de 698,7 euros de media.

En cuanto a la actividad asistencial, el sector privado concentra entre el 30 % y el 42 % de la actividad hospitalaria total; en concreto, en 2023 registró cerca del 30 % de las altas hospitalarias, atendió a más del 32 % de las urgencias y realizó el 42 % de las intervenciones quirúrgicas en España.

Todo ello en 440 hospitales (el 57 % del total que hay en España) con 49.614 camas (el 31 % del total).

De los 440 hospitales privados existentes, 144 mantienen conciertos con el sistema público (33 %); 91 están integrados en la Red Hospitalaria de Utilización Pública (RHUP) de Cataluña (21 %) y 16 forman parte de la RHUP en otras comunidades autónomas (4 %).

En el ámbito de la salud mental, la sanidad privada concentra alrededor del 75 % de los hospitales especializados y el 61 % de las camas, mientras que en el sociosanitario de las 394.000 plazas de residencias de mayores, el 74 % son privadas.

En 2024, el sector de la sanidad privada empleó a 320.186 profesionales.

Antes de la presentación del informe se ha celebrado un debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en el que han intervenido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar; el exconsejero de Sanidad de Cataluña Boi Ruiz, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca.

Padilla ha destacado que uno de los retos que tiene el sistema de salud es que tenga respuesta a cosas que pueden ocurrir pero que "seguramente lo más normal es que no ocurran" y ha defendido la necesidad de que el sistema público pueda dimensionar sus capacidades a las necesidades de la población. EFE

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El centro para hombres víctimas de violencia sexual de Madrid atiende 7 personas en un mes

Infobae

Colau acusa a la UE de no haber parado los pies "al Estado genocida y criminal" de Israel

Infobae

El Gobierno aprueba la ampliación de la ley para que sea obligatorio escuchar al menor

Infobae

Hijos de la emigración española, voluntarios en la regularización: "Hay que tener memoria"

Infobae

Garamendi afirma que los trabajadores que más sufren son los autónomos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

ECONOMÍA

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid