El 26,2 % de la población en España cuenta con un seguro privado de salud

Madrid, 5 may (EFE).- Un total de 12,8 millones de españoles cuentan con un seguro privado de salud, el 26,2 % de la población, -cifra en la que se incluyen los mutualistas- lo que supone un 1,7 % más que el año anterior y es la Comunidad de Madrid la que está a la cabeza (37,3 %), seguida de Cataluña (31 %) y Baleares (30,1%).

Estos son datos del informe 'Observatorio del sector sanitario privado 2026', que hace una radiografía de este sector y que elabora la Fundación IDIS -Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad-, con la que EFE tiene un acuerdo para la distribución de contenidos informativos.

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El gasto sanitario privado anual suma 37.048 millones de euros, lo que supone el 26,8 % del gasto total y el 2,47 % de PIB, mientras que el sociosanitario privado es de 7.955 millones (el 0,53 % del PIB).

El gasto sanitario total en España en relación al PIB es del 9,2 %, situándose por debajo de la media de los países de la OCDE, que está en 10,1.

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Según el informe, que ha presentado la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, de los 12,8 millones de asegurados, 1,59 millones son mutualistas, lo que significa que un 71 % de ellos opta por la sanidad privada.

Excluyendo a los mutualistas, las aseguradoras gastan en cada uno de los 11.245.838 beneficiarios restantes que optan por la privada un total de 698,7 euros de media.

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En cuanto a la actividad asistencial, el sector privado concentra entre el 30 % y el 42 % de la actividad hospitalaria total; en concreto, en 2023 registró cerca del 30 % de las altas hospitalarias, atendió a más del 32 % de las urgencias y realizó el 42 % de las intervenciones quirúrgicas en España.

Todo ello en 440 hospitales (el 57 % del total que hay en España) con 49.614 camas (el 31 % del total).

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De los 440 hospitales privados existentes, 144 mantienen conciertos con el sistema público (33 %); 91 están integrados en la Red Hospitalaria de Utilización Pública (RHUP) de Cataluña (21 %) y 16 forman parte de la RHUP en otras comunidades autónomas (4 %).

En el ámbito de la salud mental, la sanidad privada concentra alrededor del 75 % de los hospitales especializados y el 61 % de las camas, mientras que en el sociosanitario de las 394.000 plazas de residencias de mayores, el 74 % son privadas.

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En 2024, el sector de la sanidad privada empleó a 320.186 profesionales.

Antes de la presentación del informe se ha celebrado un debate sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en el que han intervenido el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar; el exconsejero de Sanidad de Cataluña Boi Ruiz, y el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca.

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Padilla ha destacado que uno de los retos que tiene el sistema de salud es que tenga respuesta a cosas que pueden ocurrir pero que "seguramente lo más normal es que no ocurran" y ha defendido la necesidad de que el sistema público pueda dimensionar sus capacidades a las necesidades de la población. EFE

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