Viviana Marton, taekwondista hispano-húngara: "En el Europeo vamos hacia el oro"

Diego Etcheverry Fernández

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 4 may (EFE).- La taekwondista hispano-húngara Viviana Marton, señala a EFE, junto a su hermana Luana, que ambas van "hacia el oro" en el próximo Europeo de Múnich, Alemania, que tendrá lugar entre el 11 y el 14 de mayo.

PUBLICIDAD

Viviana Marton, campeona olímpica de taekwondo en los 67 kilos, admitió que ya están pensando en los Juegos pero que antes tienen que ir "paso a paso" para llegar con "el objetivo de clasificar y ganar los Juegos".

Por su parte, su hermana gemela Luana, campeona del mundo en Bakú 2023 y elegida como mejor deportista húngara del año 2025, ya piensa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en lo que considera su "mayor objetivo".

PUBLICIDAD

Ambas gemelas, nacidas en Santa Cruz de Tenerife, atienden a EFE para comentar su preparación para los Juegos y sus aspiraciones para el próximo Europeo, en el que quieren ir "hacia el oro".

Pregunta (P): ¿Cómo lleváis trabajando el Europeo y que sensaciones tenéis?

PUBLICIDAD

Respuesta (R). Viviana: Yo estoy muy bien. Hemos trabajado mucho para este momento y tenemos ganas de que llegue el Europeo. Es uno de los campeonatos más importantes del año y es una de las metas que queremos lograr Lua y yo, vamos a dar nuestro 100%.

R. Luana: Nos hemos preparado muy duro para este objetivo todo el año. Tenemos muchas ganas de que llegue el Europeo para poder demostrar todo nuestro trabajo.

PUBLICIDAD

P. ¿Que objetivo tenéis de cara al Europeo?

R. Viviana: Nuestro mayor objetivo, primero es plasmar nuestro trabajo, nos concentramos en dar lo mejor de nosotras y así siempre vamos a tener más probabilidades de ganar. Claramente vamos a ganarlo, vamos hacia el oro, ese es el mayor objetivo, pero también nos concentramos en hacer bien nuestro trabajo porque al final también te centra estar bien mentalmente en el día del campeonato.

PUBLICIDAD

R. Luana: El objetivo es el oro, pero Vivi y yo siempre vamos al campeonato pensando en hacer nuestro 100% y sabemos que si estamos bien mentalmente y hacemos todo lo que tenemos que hacer, tendremos buenas posibilidades.

P: ¿Existe presión añadida después de haber demostrado vuestro alto nivel en otras competiciones?

PUBLICIDAD

R. Viviana: A mí, y creo que Lua también, por suerte nunca nos ha afectado la presión. Siempre decimos que cuando acaba un campeonato, lo dejamos pasar y nos centramos en el siguiente. Independientemente del campeonato, no nos afecta la presión porque sabemos que siguen habiendo buenos competidores y muy alto nivel al que tenemos que ganar y tenemos que seguir esforzándonos mucho. Siempre voy concentrándome en mi trabajo y confío en mí.

R. Luana: Vivi y yo siempre nos centramos en que no tenemos la obligación de ganar siempre. Aunque vengamos de ganar un Mundial o unos Juegos Olímpicos, sabemos que somos humanas, vamos a perder muchas veces y ganar muchas veces más, pero entendemos que no pasa nada si perdemos.

PUBLICIDAD

P: ¿Ha influenciado en vuestra carrera el hecho de entrenar juntas?

R. Viviana: Tenemos mucha suerte de estar juntas. Nos encanta y nos gusta un montón porque cada día nos corregimos y nos motivamos para que nunca bajemos el ritmo y siempre estemos en el alto nivel, yo estoy muy contenta de tenerla siempre en el entrenamiento, en cada campeonato, porque encima que nos entendemos súper bien, sabemos qué es lo que necesita la otra y como que siempre entrenamos al alto nivel.

PUBLICIDAD

R. Luana: Tengo mucha suerte de tener a Vivi porque también tenemos los mismos objetivos, nos gusta lo mismo, entonces nuestro camino es más fácil, entonces siempre nos ayudamos mutuamente para lograrlo.

P: ¿Habéis comenzado a preparar la clasificación a los Juegos Olímpicos?

R: Viviana: Sí, ya estamos con la mente en Los Ángeles, pero siempre yendo paso por paso, viene el Europeo, luego los Grand Prix, el Mundial, pero siempre entrenando cada día con el objetivo de clasificar y ganar los Juegos.

R. Luana: Nuestro mayor objetivo siempre son los Juegos Olímpicos. Vivi y yo siempre nos enfocamos en el presente para no agobiarnos porque al final los Juegos Olímpicos es un campeonato muy importante y todo el mundo quiere clasificar, pero nosotras estamos muy tranquilas y confiamos mucho en nosotras mismas y confiamos en que podemos clasificar.

P: ¿Sentís la presión mediática en cuanto se acercan unos Juegos?

R. Viviana: A algunos deportistas les llega la presión de "madre mía, ya vienen las entrevistas, ya viene todo, todo el mundo va a estar mirando el deporte", pero yo creo que para mí es una motivación de demostrar de lo que soy capaz y de todo el trabajo que he hecho. Entonces cuando llegan los Juegos para mí es lo más bonito porque es un momento donde todo el mundo se centra en todos los deportes y entonces puedes plasmar todo el trabajo que has hecho todos estos años.

R. Luana: Yo opino igual y además si no hubiese ese sentimiento de intriga y presión, significaría que no estamos en ese alto nivel, así que está muy bien que exista un poco de presión mediática. EFE

(foto)