Supremo avala a Ryanair y rechaza convertir contrato de jornada parcial a completa sin más

Madrid, 4 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha acordado que la falta de detalle sobre la distribución de horas en un contrato indefinido a tiempo parcial de la aerolínea Ryanair no lo convierte automáticamente en jornada completa si la empresa acredita que el trabajador prestó servicios realmente a tiempo parcial.

En una sentencia fechada el pasado 25 de marzo a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina presentado contra un fallo de septiembre de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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Lo que ha resuelto el Supremo es si un trabajador de tierra de Ryanair que suscribió un contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial tiene derecho a que se le reconozca como trabajador indefinido a tiempo completo y, subsidiariamente, a una jornada de trabajo del 80,6 %.

Es decir, si el contrato de trabajo a tiempo parcial debe considerarse concertado a tiempo completo por estar celebrado en fraude de ley, ya que no especifica la distribución de las horas ordinarias de trabajo.

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El Supremo recuerda que el Estatuto de los Trabajadores especifica que el contrato debe formalizarse por escrito y en él deben figurar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas; así como el modo de su distribución según lo previsto en convenio colectivo.

De lo contrario, el contrato "se presumirá celebrado a jornada completa", salvo que se demuestre que el servicio se presta a tiempo parcial.

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Pero el incumplimiento por la empresa de esa obligación "no determina en todo caso y de manera automática el efecto de transformar el contrato de trabajo a tiempo parcial en un contrato a jornada completa", añaden los magistrados, si existe prueba de que efectivamente se trataba de una prestación de servicios a jornada parcial, como ocurre en el presente caso. EFE