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Sin Alcaraz en Roma, pero con Jódar como revelación y con Sinner a un paso de la hazaña

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Roma, 4 may (EFE).- Roma acoge el ATP Masters 1000 y el WTA 1000, uno de los torneos más prestigiosos sobre tierra batida y antesala de Roland Garros, marcado por la ausencia de Carlos Alcaraz pero con el sueño de Rafael Jódar, la nueva sensación española, de dar la sorpresa en el Foro Itálico tras un gran desempeño en Madrid.

Por su parte, el italiano Jannik Sinner, que juega como local y con la baja de su máximo rival en la cancha, busca una hazaña que hasta ahora solo ha conseguido Djokovic, la de conquistar el 'Career Golden Masters', un logro reservado a quienes han ganado cada uno de los torneos ATP Masters 1.000.

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Jódar llega al Masters 1000 de Roma como una de las irrupciones del circuito, y a sus 19 años, el madrileño es cabeza de serie en el Foro Itálico, beneficiado también por las bajas anunciadas.

El joven de Leganés aterriza en la capital italiana tras firmar sus primeros cuartos de final en un Masters 1000, en Madrid, donde solo el número uno del mundo, Jannik Sinner, fue capaz de frenarle.

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En la Caja Mágica de la capital española logró su primera victoria ante un top 10, el australiano Alex de Miñaur, y confirmó su condición de revelación del tenis español.

En el cuadro romano, la nueva cara del tenis español quedó situado en el mismo lado que De Miñaur y podría cruzarse en cuartos de final con Alexander Zverev si ambos avanzan; y, quién sabe, incluso protagonizar un posible enfrentamiento en semifinales ante Novak Djokovic, que regresa tras un año de ausencia.

Mientras tanto, el mallorquín Jaume Munar iniciará su participación en Roma el próximo miércoles, enfrentándose al italiano Matteo Arnaldi. El año pasado, Munar accedió a octavos de final, cayendo ante el noruego Casper Ruud.

Sinner aterriza en Roma tras conquistar recientemente los Masters 1.000 de París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid, lo que le convierte en el primer tenista en la historia en ganar cinco consecutivos.

El italiano ya ha ganado ocho de los nueve Masters 1.000 del calendario y Roma es el único que falta en su colección. Llega como gran favorito, con la posibilidad de evitar a Djokovic hasta una hipotética final y jugando en casa.

La ausencia de Alcaraz, vigente campeón y ante quien cayó en la pasada edición en la final del torneo romano, le abrió el camino al de San Cándido, que atraviesa un estado de forma excepcional y se consolida como el gran favorito al título.

Por su parte, Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico y finalista en doce ocasiones, regresa al torneo y podría medirse en cuartos con Lorenzo Musetti o Jiri Lehecka, y en semifinales con jugadores como Alex de Miñaur, Alexander Zverev o incluso el propio Jódar.

La vuelta del serbio supone el fin de la primera ausencia en Roma desde 2007 y representa uno de los principales focos de interés a esta edición del Masters 1.000 de Roma.

Una eventual final entre la leyenda del tenis y Sinner se plantea como uno de los duelos más esperados del circuito si ambos avanzan a la final del torneo.

En el plano femenino, en el WTA 1.000, la última campeona fue la italiana Jasmine Paolini, que superó en la final a la estadounidense Coco Gauff, haciendo historia al convertirse en la primera italiana en lograr el título en 40 años, desde el triunfo de Raffaella Reggi en 1985.

En la presente edición, Paolini vuelve a competir en casa y ha quedado encuadrada en el mismo lado que la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El Foro Itálico, un imponente complejo deportivo en la capital italiana que vuelve a acoger una nueva edición del campeonato masculino y femenino, se convierte un año más en el punto de encuentro entre el tenis y la belleza de la 'Ciudad Eterna'.

Y será este año el doble de grande que en ediciones anteriores, con 20 hectáreas frente a las 10 habituales y un total de 21 pistas, cuatro más que en 2024 y dos más que en 2025. EFE

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EFE

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