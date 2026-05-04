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Maíllo: "Aprobaremos una ley para que los políticos corruptos lo paguen con su patrimonio"

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Manuel Moguer

Sevilla, 4 may (EFE).- El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, propone una ley para que "los políticos corruptos lo paguen con su patrimonio" y para que también se castigue a los corruptores.

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"El que la hace la paga, literalmente. A los corruptos, a los chorizos, lo que hay que hacerles es que paguen con su propio patrimonio porque hay mucha gente que paga con cárcel, pero se quedan con la fortuna", señala Maíllo en una entrevista a EFE, quien plantea que la ley contra la corrupción castigue "a los que han sido corruptos y los corruptores" con "su patrimonio, que se les prohíba contratación pública y, que luego, pierdan todos los chalets, coches de lujo o barcos" para que "no compense la corrupción".

Maíllo, "el único candidato gay, que se sepa", según dice, concierta la entrevista tempranísimo un domingo de campaña y luego marchará a uno de los muchos actos en los que, dice, siente el "cariño de la gente", lo que le anima a esperar un buen resultado en las elecciones.

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"Queremos mejorar los resultados de 2022", asegura, porque es necesario "para contribuir al cambio de gobierno" al que aspira en Andalucía y evita poner cifras, aunque sitúa el fracaso en que obtengan el mismo número de escaños que ahora, cinco: "Solo considero que es aceptable un crecimiento".

El discurso de Maíllo como candidato de Por Andalucía gira en torno a dos ejes: representa a la izquierda transformadora y la defensa de los servicios públicos.

Si es presidente de la Junta, al primer Consejo de Gobierno llevaría la ampliación en Andalucía de la Ley estatal de la Vivienda, investigará qué pasó con los fallos del cribado de cáncer de mama en la sanidad pública e impulsará la contratación de 8.000 sanitarios que garanticen la atención del médico de cabecera en 48 horas, así como un plan de empleo para "jóvenes, mujeres y mayores de 45 años" con una inversión de 1.500 millones de euros.

El candidato es crítico con el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, al que señala por haber "desmantelado los servicios públicos" mediante "una gran transferencia de recursos públicos y de servicios públicos a la gestión privada".

El debate, añade, "no es si hay dinero para atender los servicios públicos, sino a dónde dedicamos el dinero que hay", para lo que lo que plantea "una reforma del sistema fiscal y una asunción de quita de deuda que nos libere 400 millones de euros para dedicarlo a la sanidad pública".

Sobre vivienda, Maíllo apuesta por "prohibir la subida de alquileres" mediante la intervención del mercado inmobiliario. "No nos va a temblar la mano", promete, a la hora de aplicar la ley estatal para declarar zonas tensionadas el centro de Sevilla o en el centro de Málaga así como una moratoria de los pisos turísticos o una expropiación de uso de las viviendas de alquiler temporal.

Para ello, propone "una ley que fije incentivos fiscales y gravámenes que hagan que al propietario le salga más rentable alquilarlo a una familia".

El líder de Por Andalucía es consciente de que la palabra expropiación puede ser polémica, aunque señala que "el PP ha expropiado a pequeños agricultores en Sevilla, pero no al duque de Alba".

También apuesta por la expropiación de uso de los hospitales privados en zonas donde no hay uno público y plantea imponer la "incompatibilidad entre jefes de servicio de la pública y la privada" porque "no se puede ser directivo del Sevilla y del Betis al mismo tiempo".

Maíllo asegura que se quedará en Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo: "Nunca me voy a presentar a una elección española" y expresa su aprecio por el papa, del que dice que es "un valiente que ha elevado la estatura moral de su figura". Para el candidato de Por Andalucía la "extrema derecha tiene una estrategia" para "hacer un cisma en la Iglesia y construir iglesias nacionales que rompan la unidad, al estilo ortodoxo". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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