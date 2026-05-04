Una jueza ordena el internamiento del menor detenido por matar a un hombre en Barcelona

Barcelona, 4 may (EFE).- Una jueza ha ordenado el internamiento en régimen cerrado del menor que fue detenido el sábado por la noche en Barcelona acusado de matar con arma blanca a un hombre joven en la calle Cera el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la magistrada de la plaza 3 de la sección de menores de Barcelona atribuye al detenido un delito de homicidio.

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El menor, que ayer pasó a disposición de la juez de menores, fue detenido el sábado por la noche como presunto autor del homicidio con arma blanca de un joven en Ciutat Vella.

Según los Mossos d'Esquadra, a las 23:55 horas del sábado recibieron el aviso de un incidente en la calle Cera de Barcelona, en el que resultó herido grave un joven, que falleció posteriormente en el hospital.

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El presunto autor de los hechos fue localizado poco después por agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que lo detuvieron.

Según fuentes de la investigación, este suceso comenzó cuando el menor detenido se encontraba junto a otra persona en la terraza de un bar ubicado en la ronda de Sant Antoni de la capital catalana.

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Un grupo de jóvenes se acercó a ellos y se originó un incidente derivado posiblemente por un robo. Tras ello, los jóvenes comenzaron a correr por las calles de Ciutat Vella perseguidos por el menor.

Finalmente, en la calle de la Cera, uno de ellos fue agredido con un arma blanca presuntamente por el menor detenido y más tarde murió en el hospital. EFE

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