Espana agencias

Una jueza ordena el internamiento del menor detenido por matar a un hombre en Barcelona

Guardar

Barcelona, 4 may (EFE).- Una jueza ha ordenado el internamiento en régimen cerrado del menor que fue detenido el sábado por la noche en Barcelona acusado de matar con arma blanca a un hombre joven en la calle Cera el distrito de Ciutat Vella de Barcelona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la magistrada de la plaza 3 de la sección de menores de Barcelona atribuye al detenido un delito de homicidio.

PUBLICIDAD

El menor, que ayer pasó a disposición de la juez de menores, fue detenido el sábado por la noche como presunto autor del homicidio con arma blanca de un joven en Ciutat Vella.

Según los Mossos d'Esquadra, a las 23:55 horas del sábado recibieron el aviso de un incidente en la calle Cera de Barcelona, en el que resultó herido grave un joven, que falleció posteriormente en el hospital.

PUBLICIDAD

El presunto autor de los hechos fue localizado poco después por agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que lo detuvieron.

Según fuentes de la investigación, este suceso comenzó cuando el menor detenido se encontraba junto a otra persona en la terraza de un bar ubicado en la ronda de Sant Antoni de la capital catalana.

Un grupo de jóvenes se acercó a ellos y se originó un incidente derivado posiblemente por un robo. Tras ello, los jóvenes comenzaron a correr por las calles de Ciutat Vella perseguidos por el menor.

Finalmente, en la calle de la Cera, uno de ellos fue agredido con un arma blanca presuntamente por el menor detenido y más tarde murió en el hospital. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sanz Roldán asegura que el CNI no tuvo "actividad alguna" en la 'Operación Kitchen'

Sanz Roldán asegura que el CNI no tuvo "actividad alguna" en la 'Operación Kitchen'

Ordenan régimen cerrado para el menor detenido por matar a un hombre el sábado en el Raval de Barcelona

Ordenan régimen cerrado para el menor detenido por matar a un hombre el sábado en el Raval de Barcelona

La grandeza del hecho creativo, eje de los 29 Premios Max de las Artes Escénicas

Infobae

Ábalos sostiene que conoció a Jéssica por Aldama y sugiere que el empresario la coacciona para testificar en su contra

Ábalos sostiene que conoció a Jéssica por Aldama y sugiere que el empresario la coacciona para testificar en su contra

Ábalos subraya que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos deja caer que Jessica fue coaccionada para declarar en su contra: “No entiendo que niegue conocer a Aldama, a no ser que hayan llegado a un acuerdo”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev