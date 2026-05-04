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Endesa detectó más de 72.000 fraudes en 2025, la cifra más alta en los últimos cinco años

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Madrid, 4 may (EFE).- La compañía eléctrica Endesa detectó 72.700 fraudes en 2025, la cifra más alta del último lustro, con una media de 200 casos diarios y 1.700 más que en 2024, lo que equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, según ha informado este lunes la compañía.

Endesa explica en un comunicado que uno de los principales focos de fraude son las plantaciones de marihuana en pisos y naves, que acaparan el 26 % de la energía recuperada y generan graves problemas de suministro en algunas zonas.

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Estas organizaciones realizan tendidos de cables de más de un kilómetro, electrifican puertas para evitar el acceso a las plantaciones y llegan incluso a manipular los fusibles de los centros de transformación, denuncia Endesa.

Entre 2021 y 2025, su filial de distribución, e-distribución, cerró más de 320.000 expedientes por manipulaciones en la red, lo que permitió recuperar más de 3.750 Gigavatios/hora (GWh).

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En ese mismo periodo, la filial ha desmantelado instalaciones eléctricas vinculadas a unas 10.600 plantaciones de marihuana en el interior de edificios, en operaciones llevadas a cabo junto a las fuerzas de seguridad.

Solo en 2025 se desmantelaron alrededor de 1.850 instalaciones en interior para el cultivo de cannabis y se recuperó 182,7 millones de Kilovatios/hora (KWh).

En este sentido, la compañía ha señalado que el marco penal en España para este delito ha tenido hasta ahora un efecto disuasorio "muy limitado", aunque ha valorado el reciente endurecimiento de penas para el delito de defraudación de fluido eléctrico en los casos vinculados a cultivos de marihuana. EFE

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