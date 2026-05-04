El turismo rural ganó un 5 % de pernoctaciones en marzo con tarifas un 0,9 % más caras

Madrid, 4 may (EFE).- Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural crecieron un 4,9 % en marzo respecto al mismo mes de 2025, al situarse en 678.093, con tarifas un 0,88 % más altas en términos anuales, según el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR).

En ese mes, las pernoctaciones de residentes subieron un 10 %, mientras que las de no residentes cayeron un 7,8 %, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos turísticos extrahoteleros.

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Los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que en marzo se ocuparon el 13,9 % de las plazas, un 0,3 % más que en marzo de 2025, y que el grado de ocupación en fin de semana se situó en el 29 %, con un aumento anual del 2,2 %.

En total, 288.996 viajeros disfrutaron de una estancia en un alojamiento rural el pasado mes de marzo, por un periodo medio de 2,35 días; la estimación del INE de la cifra de alojamientos rurales abiertos es de 15.699, con una oferta de 156.776 plazas.

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En lo que va de año, los viajeros que hacen turismo rural han repuntado casi un 9 % y el incremento de las pernoctaciones se acercan al 5 %.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 107.000 pernoctaciones, un 2,5 % más que en marzo de 2025. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 38,2 %.

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Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 63.000 pernoctaciones.

El Parque Nacional del Teide alcanzó la mayor ocupación, con el 40,3 % de las plazas ofertadas.

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NÚMERO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN MARZO DE 2026 POR CC.AA.

CC.AA

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Viajeros

Pernoctaciones

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TOTAL

288.996

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678.093

Andalucía

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25.886

65.861

Aragón

16.185

43.182

Asturias, Principado de

13.480

32.592

Balears, Illes

23.615

68.652

Canarias

8.992

39.222

Cantabria

12.799

26.477

Castilla y León

52.856

107.149

Castilla-La Mancha

28.602

66.625

Cataluña

33.759

74.513

Comunitat Valenciana

8.885

21.752

Extremadura

22.228

45.325

Galicia

7.368

12.079

Madrid, Comunidad de

11.712

21.045

Murcia, Región de

3.138

6.872

Navarra, Comunidad Foral de

9.570

23.758

País Vasco

7.861

18.970

Rioja, La

2.061

4.017

Ceuta

-

-

Melilla

-

-

Tasa anual

4,21

4,87

Tasa anual acumulada

4,87

8,77

EFE

ndg/lrs/jmj