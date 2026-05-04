El turismo rural ganó un 5 % de pernoctaciones en marzo con tarifas un 0,9 % más caras

Madrid, 4 may (EFE).- Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural crecieron un 4,9 % en marzo respecto al mismo mes de 2025, al situarse en 678.093, con tarifas un 0,88 % más altas en términos anuales, según el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR).
En ese mes, las pernoctaciones de residentes subieron un 10 %, mientras que las de no residentes cayeron un 7,8 %, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos turísticos extrahoteleros.
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Los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que en marzo se ocuparon el 13,9 % de las plazas, un 0,3 % más que en marzo de 2025, y que el grado de ocupación en fin de semana se situó en el 29 %, con un aumento anual del 2,2 %.
En total, 288.996 viajeros disfrutaron de una estancia en un alojamiento rural el pasado mes de marzo, por un periodo medio de 2,35 días; la estimación del INE de la cifra de alojamientos rurales abiertos es de 15.699, con una oferta de 156.776 plazas.
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En lo que va de año, los viajeros que hacen turismo rural han repuntado casi un 9 % y el incremento de las pernoctaciones se acercan al 5 %.
Castilla y León fue el destino preferido, con más de 107.000 pernoctaciones, un 2,5 % más que en marzo de 2025. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 38,2 %.
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Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 63.000 pernoctaciones.
El Parque Nacional del Teide alcanzó la mayor ocupación, con el 40,3 % de las plazas ofertadas.
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NÚMERO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN MARZO DE 2026 POR CC.AA.
CC.AA
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Viajeros
Pernoctaciones
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TOTAL
288.996
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678.093
Andalucía
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25.886
65.861
Aragón
16.185
43.182
Asturias, Principado de
13.480
32.592
Balears, Illes
23.615
68.652
Canarias
8.992
39.222
Cantabria
12.799
26.477
Castilla y León
52.856
107.149
Castilla-La Mancha
28.602
66.625
Cataluña
33.759
74.513
Comunitat Valenciana
8.885
21.752
Extremadura
22.228
45.325
Galicia
7.368
12.079
Madrid, Comunidad de
11.712
21.045
Murcia, Región de
3.138
6.872
Navarra, Comunidad Foral de
9.570
23.758
País Vasco
7.861
18.970
Rioja, La
2.061
4.017
Ceuta
-
-
Melilla
-
-
Tasa anual
4,21
4,87
Tasa anual acumulada
4,87
8,77
EFE
ndg/lrs/jmj
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