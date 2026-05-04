El Athletic puede lograr frente al Valencia su gol 500 en el nuevo San Mamés

Bilbao, 4 may (EFE).- El Athletic Club, si marca dos tantos el próximo domingo frente al Valencia, alcanzaría los 500 goles a favor en el nuevo San Mamés en el que será su partido 309 en el estadio inaugurado en septiembre de 2013.

En estas trece temporadas el equipo rojiblanco ha disputado en este campo 244 partidos de Liga, 28 de Copa del Rey, 27 de Liga Europa, 8 de Liga de Campeones y uno de Supercopa con un balance de 166 victorias, 69 derrotas y 73 empates.

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El primer gol del Athletic en el nuevo estadio lo marcó Mikel San José en el partido frente al Celta que sirvió como inauguración oficial, el 16 de septiembre de 2013. Aritz Aduriz, que han sumado 88 de los 498 registrados hasta ahora, es el futbolista que más tantos ha celebrado en 'La Catedral'.

Goles centenarios del Athletic en el nuevo San Mamés:

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Gol Autor Rival Fecha

100 Aymeric Laporte Valencia 4-10-2015

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200 Aritz Aduriz Las Palmas 14-4-2017

300 Yeray Álvarez Getafe 25-1-2021

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400 Alex Berenguer Real Sociedad 13-1-2024. EFE

ibn/cc/og

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