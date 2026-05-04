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Barça- Recoletas At. Valladolid y Horneo Alicante- Bada Huesca en los cuartos de la Copa

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Alicante, 4 may (EFE).- El Barça-Recoletas Atlético Valladolid y el Horneo Alicante-Bada Huesca serán dos de los cuatro cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputará del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante, según el sorteo celebrado este lunes.

En el lado del cuadro del Horneo Alicante-Huesca, el otro cuarto de final lo protagonizarán Irudek Bidasoa Irún y el Bathco Torrelavega. Los ganadores de ambas eliminatorias se medirán en una de las semifinales del torneo.

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En el lado del Barcça-Recoletas Valladolid, el otro cruce lo disputarán el Viveros Herol Nava y el Rebi Cuenca e igualmente los vencedores se encontrarán en la penúltima ronda.

Los cuatro cruces de cuartos de final se jugarán el viernes 5 de junio, las dos semifinales se disputarán el sábado 6 y la final será el domingo 7. EFE

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pvb/nhp/og

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