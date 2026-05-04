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14 españoles a bordo de un barco con un posible brote de hantavirus

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Bruselas, 4 may (EFE).- Catorce españoles, entre ellos trece pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el barco en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus y al que las autoridades de Cabo Verde han denegado la entrada por motivos de "seguridad pública nacional", ha informado este lunes la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions.

La empresa, con sede en Países Bajos, ha publicado hoy en un comunicado las 23 nacionalidades de las 149 personas a bordo del buque MV Hondius, entre las cuales 88 son pasajeros y 61 son miembros de la tripulación.

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Además de los 14 españoles, hay 38 personas de nacionalidad filipina (todos ellos tripulantes), 23 británicos y 17 estadounidenses, entre otros.

Oceanwide Expeditions ha confirmado también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana. EFE

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(Más información en EFE Internacional)

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EFE

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