Una granizada provoca un accidente entre 18 vehículos con 20 heridos leves en Cantabria

(Actualiza la NA7126 con más datos facilitados por el Gobierno cántabro)

Santander, 3 may (EFE).- Dieciocho vehículos se han visto implicados este domingo en un golpe por alcance en cadena, provocado por una repentina granizada y que no ha causado ningún herido de gravedad pero sí 20 heridos leves, a la salida del túnel de Gedo, en Somahoz (Los Corrales de Buelna), en la Autovía de la Meseta (A-67).

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Según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria, a pesar de los vehículos implicados, no ha habido que cortar al tráfico la autovía, mientras que el Ejecutivo regional ha explicado, en un comunicación a los medios, que ha tenido que activar el protocolo de túneles ante las dimensiones del accidente.

Todos los vehículos afectados han sido trasladados, tras el accidente, que se ha producido sobre las 16.00 horas en dirección a Santander, en el arcén y el tráfico ha circulado con normalidad por el carril izquierdo de la calzada.

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La Guardia Civil de Tráfico se ha desplazado hasta la zona, así como los bomberos de Torrelavega y de Los Corrales y tres ambulancias del 061.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa en sus redes sociales de que se han registrado 16,2 litros en una hora en Los Corrales y ha advertido de que esta tormenta se desplaza hacia el este, sobre la Autovía del Cantábrica (A-8) al sur de la Bahía de Santander.

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Por ello, la Aemet ha pedido mucha precaución en la A-8, entre Santander y Castro Urdiales, donde se prevé que la tormenta puede descargar chubascos intensos que localmente pueden ir acompañados de granizo. EFE