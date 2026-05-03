Sinner confirma su presencia en Roma

Madrid, 3 may (EFE).- El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, confirmó que estará en el Masters 1.000 de Roma que comienza la próxima semana a pesar de la gran cantidad de partidos que ha disputado últimamente, con títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Madrid.

"Creo que jugar en casa siempre es muy especial. Al mismo tiempo, ahora solo quiero disfrutar de esto. No quiero pensar en planes futuros. Físicamente estoy bien. No hay ninguna razón para no jugar en Roma, por supuesto", señaló.

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El torneo de Roma es el único Masters 1.000 que le queda por ganar al jugador italiano después del triunfo logrado este domingo en Madrid. EFE