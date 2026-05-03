Ocho fallecidos en las carreteras desde el inicio de la operación del puente de mayo

Madrid, 3 may (EFE).- Ocho personas han fallecido en siete siniestros mortales registrados en las carreteras desde las 15:00 horas del pasado jueves, cuando comenzó la operación especial de tráfico con motivo del puente del 1 de mayo, hasta las 20.00 horas de este domingo, entre ellos un ciclista y dos motoristas.

Fuentes de la Dirección General de Tráfico han informado de que este domingo ha habido un siniestro con un fallecido, mientras que el sábado se registraron cuatro accidentes que se saldaron con cuatro víctimas mortales.

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El viernes se contabilizaron dos accidentes en los que perdieron la vida dos personas y el jueves, desde las 15:00 horas, no hubo ninguno.

El dispositivo de la DGT, que comenzó a las 15.00 horas del día 30, finalizará esta madrugada, un periodo de tiempo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera.

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La previsión de movimientos diarios es de en torno a 1,5 millones algo superior a la registrada el año pasado. EFE