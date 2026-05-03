El festival Viña Rock celebrará los 30 años del 29 de abril al 1 de mayo de 2027

Toledo, 3 may (EFE).- El Festival Viña Rock, que se ha celebrado en Villarrobledo (Albacete) desde el 30 de abril al 2 de mayo, conmemorará el 30 aniversario del festival del 29 de abril al 1 de mayo de 2027.

En un comunicado de prensa, la organización ha informado de las fechas del festival del próximo año y ha afirmado que ya está trabajando para ofrecer "una edición especialmente significativa".

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En cuanto a la edición de este año, la organización ha hecho "un balance muy positivo" tras reunir a aproximadamente 100.000 asistentes, unas cifras que a su entender suponen "la superación de una de las etapas más complejas de su historia reciente".

Así, ha afirmado que "esta edición simboliza el inicio de una nueva etapa para el festival: más independiente, más comprometido y con la mirada puesta en el futuro". EFE

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