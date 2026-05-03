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Una explosión por gas derrumba una vivienda en Chiclana (Cádiz) y causa un herido

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Cádiz, 3 may (EFE).- Una explosión de gas procedente de una bombona ha provocado el derrumbe total de una vivienda en la zona de Pago del Humo, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), y ha dejado herido a su único ocupante,

Según ha informado este sábado el Consorcio Provincial de Bomberos en un comunicado, el suceso se ha producido en un inmueble de construcción precaria situado entre el Camino Hijuela del Huevo y el Camino Santo Tomás, donde a su llegada los bomberos encontraron la vivienda completamente colapsada.

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El propietario y único ocupante del inmueble fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado en ambulancia con diversas lesiones y quemaduras.

En la intervención han participado cuatro efectivos del parque de Chiclana con dos vehículos, una autobomba urbana pesada y una autobomba rural pesada.

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También han actuado efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil. EFE

pec/fs/oli

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EFE

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