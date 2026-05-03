Más de mil incendios y 12.000 hectáreas quemadas hasta abril en Cantabria

Santander, 3 may (EFE).- Cantabria ha registrado hasta abril más de mil incendios, unos 200 más que los que contabiliza de media en todo el año, que han quemado mas de 12.000 hectáreas.

Según ha avanzado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en una entrevista con RNE, se contabilizan en estos cuatro primeros meses más de mil incendios frente a los cerca de 800 que hay de media anualmente en la comunidad autónoma, y que han calcinado ya 2.000 hectáreas más de las que se queman al año de promedio en la región.

PUBLICIDAD

"Está siendo un año especialmente negro", ha reconocido Susinos, antes de apuntar que se trata de un problema "estructural" que ha relacionado con la ganadería, porque, a su juicio, los ganaderos y sus animales son los que mejor cuidan de los montes. "No hay tantos animales en el monte, tenemos diferentes problemas como es, por ejemplo, el lobo", ha dicho.

Susinos ha subrayado que la Guardia Civil investiga los incendios, que son "todos provocados", y ha llamado a la responsabilidad porque el fuego pone en peligro tanto el patrimonio natural como a los miembros del operativo. EFE

PUBLICIDAD